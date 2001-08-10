В Южно-Сахалинске педагоги освоили правила работы с голосом

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Студентки Южно-Сахалинского педагогического колледжа освоили базовые техники устной речи на мастер-классе в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке. Занятие провела Ольга Кашина – руководитель Школы речи и ораторского искусства, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе СахОУНБ.

Встреча прошла 23 апреля в рамках проекта «Найди себя». Библиотека реализует эту инициативу с 2024 года. Участницами стали студентки, которые обучаются по направлению «Педагогика дополнительного образования».

Эксперт Ольга Кашина познакомила девушек с правилами работы с голосом и принципами построения самопрезентации. Участницы выполнили практические упражнения – они отработали навыки уверенного выступления, научились управлять интонацией и взаимодействовать с аудиторией.

Проект «Найди себя» действует в СахОУНБ в рамках реализации мероприятий I этапа Национальной стратегии действий в интересах женщин в Сахалинской области на 2023–2026 годы. Инициатива направлена на поддержку профессионального самоопределения женщин, развитие их коммуникативных компетенций и раскрытие личностного потенциала.

Формат мастер-класса дал участницам практические знания по риторике. В будущей педагогической деятельности они смогут применять эти навыки. Библиотека продолжит просветительские программы – они помогают профессиональному росту и личностному развитию сахалинок.