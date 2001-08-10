В Южно-Сахалинске педагоги освоили правила работы с голосом
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Студентки Южно-Сахалинского педагогического колледжа освоили базовые техники устной речи на мастер-классе в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке. Занятие провела Ольга Кашина – руководитель Школы речи и ораторского искусства, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе СахОУНБ.
Встреча прошла 23 апреля в рамках проекта «Найди себя». Библиотека реализует эту инициативу с 2024 года. Участницами стали студентки, которые обучаются по направлению «Педагогика дополнительного образования».
Эксперт Ольга Кашина познакомила девушек с правилами работы с голосом и принципами построения самопрезентации. Участницы выполнили практические упражнения – они отработали навыки уверенного выступления, научились управлять интонацией и взаимодействовать с аудиторией.
Проект «Найди себя» действует в СахОУНБ в рамках реализации мероприятий I этапа Национальной стратегии действий в интересах женщин в Сахалинской области на 2023–2026 годы. Инициатива направлена на поддержку профессионального самоопределения женщин, развитие их коммуникативных компетенций и раскрытие личностного потенциала.
Формат мастер-класса дал участницам практические знания по риторике. В будущей педагогической деятельности они смогут применять эти навыки. Библиотека продолжит просветительские программы – они помогают профессиональному росту и личностному развитию сахалинок.
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:56 Сегодня Жители Сахалина смогут вернуть до 19 500 рублей за занятия спортом
10:30 Сегодня Сахалинская фирма контрабандой вывезла в Китай стратегически важные товары
09:09 Сегодня Житель Камчатки устроил на улице стрельбу и бросался на людей с ножом
09:51 Сегодня В Южно-Сахалинске педагоги освоили правила работы с голосом
13:56 17 Апреля Сахалинец украл с витрина бутылку виски за 13 500 рублей
09:18 17 Апреля Гостей сахалинского зоопарка познакомят с саймири и северными оленями
10:23 17 Апреля Паром "Сахалин-9" возвращается на линию Ванино – Холмск
09:06 17 Апреля Жителей Южно-Сахалинска просят не паниковать, МЧС проводит учения
12:18 7 Апреля Воспитанники детсада в Южно-Сахалинске собрали почти 7 кг батареек
14:29 16 Апреля Сахалин прошёл пик отопительного сезона без сбоев в работе систем жизнеобеспечения
09:19 9 Апреля Житель Северо-Курильска собрал в гараже арсенал японского оружия
12:15 26 Марта Более 30 участников СВО и их близких трудоустроили на Сахалине с начала года
Выбор редакции
- 10:25 Сегодня Сахалинцев приглашают на выходных в зоопарк на показательное кормление тигрицы
- 09:51 Сегодня В Южно-Сахалинске педагоги освоили правила работы с голосом
- 10:56 Вчера В Южно-Сахалинске обсудили некрасовский вопрос "Кому на Руси жить хорошо"
- 12:57 22 Апреля Генацвале, "Гиорги" продолжает радовать вас яркими событиями
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
