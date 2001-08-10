Житель Камчатки устроил на улице стрельбу и бросался на людей с ножом

Суд Елизовского района вынес приговор местному жителю, который на улице устроил стрельбу и бросался с ножом на незнакомых людей. За неадекватное поведение мужчина отправится в колонию на 6 лет, сообщает ИА «Кам 24», ссылаясь на объединенную пресс-службу судов Камчатского края.

Ранее судимый местный житель в общественном месте выстрелил из огнестрельного оружия в мужчину. После этого он сел в свой автомобиль, где угрожал оружием находившимся в машине пассажирам. В другой день и в другом месте он ударил рукоятью ножа незнакомого мужчину по лицу.

Помимо этого, отбывая наказание в виде административного ареста, он без уведомления и без разрешения органа внутренних дел покинул избранное место жительства и перестал являться в ОМВД России по Елизовскому району на регистрацию.

В ходе судебного разбирательства подсудимый свою вину не признал.

Изучив материалы дела, суд признал елизовчанина виновным и назначил ему наказание в виде 6 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.