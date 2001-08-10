Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Дизель-электроход «Сахалин-9» возвращается на паромную линию Ванино – Холмск после планового ремонта. Судно завершило ежегодное обслуживание в доке и прошло обязательное освидетельствование в Российском морском регистре судоходства. Владелец парома – ПАО «Сахалинское морское пароходство».

Как сообщили ТИА «Острова» в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области, «Сахалин-9» отправился на ежегодное обслуживание 19 февраля и вернулся в порт Холмск 17 апреля. Во время планового ремонта этого судна грузопассажирские перевозки на линии Ванино – Холмск в полном объёме обеспечивали три других парома – «Александр Деев», «Сахалин-8» и «Сахалин-10». Региональный минтранс держит доставку пассажиров и грузов через паромную переправу на постоянном контроле.

Министр транспорта и дорожного хозяйства Максим Жоголев рассказал ТИА «Острова» о дальнейших планах. Летом на плановое техобслуживание и освидетельствование отправится «Александр Деев». В настоящее время эксплуатант судна – АО «СахПасФлот» – ведёт переговоры с судоремонтными заводами.