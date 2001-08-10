Некрасовский вопрос «Кому на Руси жить хорошо?» обсудят в Южно-Сахалинске

В Южно-Сахалинске 22 апреля пройдёт второй выпуск проекта «Книжный стендап». Организаторы дали мероприятию провокационный девиз «Кому на Руси жить ХОРОШО?» – отсылку к знаменитому вопросу Николая Некрасова. Гости и участники будут искать ответ через личные истории о чтении.

Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе Сахалинской областной универсальной научной библиотеки, встреча состоится в зале имени Чехова. Начало в 18:30. Организаторы приглашают всех, кто любит книги и готов делиться мыслями – где обитает гармония: в мире литературы или в реальности, в одиночестве с текстом или в диалоге с другими читателями. Формат предполагает честный, ироничный и свободный разговор без цензуры.

Для желающих выступить организаторы установили простые условия: возраст от 18 лет, авторский монолог на 5–7 минут на тему личного опыта чтения в контексте некрасовского вопроса. Заявки принимают до 17 апреля через форму на «Яндексе» или по телефону +7 (4242) 45-25-02.

Тем, кто сомневается в своих ораторских способностях, помогут подготовиться. 21 апреля в 18:00 в Добро.Центре пройдёт мастер-класс по ораторскому искусству и репетиция. Участники смогут отточить текст и преодолеть страх сцены.

Прийти в качестве зрителя может любой желающий – вход свободный. Гостей ждут истории от сахалинских чтецов, литературная викторина и голосование за лучшее выступление вечера.