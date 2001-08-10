Поэты Сахалина выступят в областной библиотеке

Встреча с писателями «Острова в океане» пройдёт в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке им. Н. А. Тарасова в рамках экопросветительского фестиваля «День Монерона», рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.

Гостями мероприятия станут два автора, чьё творчество неразрывно связано с дальневосточными рубежами России — поэт и автор-исполнитель Сергей Морев (БатяДед) и сахалинский поэт Александр Кутелёв.

Сергей Морев родился 28 января 1979 года в селе Победа Хабаровского края. После окончания Вольского военного училища тыла служил в пограничных войсках Приморского края, затем на Кунашире, более двадцати лет посвятил службе в Пограничной службе ФСБ России. Офицер запаса, ветеран военной службы. Тема специальной военной операции занимает особое место в его творчестве: старший сын участвует в ней с первых дней. Сергей Морев — лауреат Общероссийской общественной премии «Национальное величие» в номинации «Честь и достоинство», награждён медалью «За достижения в искусстве и культуре», региональный победитель конкурса «Пробуждая сердца» памяти Василия Ланового. Живёт в Южно-Сахалинске.

Александр Кутелёв родился в 1947 году во Владивостоке, детство провёл на южных Курилах, с 1959 года живёт на Сахалине. Его профессиональный путь включает службу на флоте, работу радиомехаником, инженером-электронщиком, участие в контрактных изысканиях во Вьетнаме, разработку оборудования для гидрологических исследований на сахалинском шельфе. Он — автор 30 научных статей, 120 рационализаторских предложений и восьми изобретений, защищённых авторскими свидетельствами СССР и патентами РФ, изобретатель СССР, ветеран труда федерального значения. С 2004 года участвует в работе литературного объединения «Лира», опубликовал книги «Шикотан» (2008) и «На дальних наших островах» (2018), вошёл в сборник «Сахалинские писатели».

На встрече авторы представят стихи и песни, посвящённые островному краю, пограничной службе, памяти предков и современным вызовам. Прозвучат произведения о Курилах и Монероне, о людях, чья судьба связана с морем и охраной рубежей. Гости мероприятия смогут задать вопросы о творческом методе, источниках вдохновения, о том, как военный опыт и инженерная мысль превращаются в поэтические строки.

Лекция пройдёт в зале заседаний (1-й этаж библиотеки).