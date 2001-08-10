Поэты Сахалина выступят в областной библиотеке
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Встреча с писателями «Острова в океане» пройдёт в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке им. Н. А. Тарасова в рамках экопросветительского фестиваля «День Монерона», рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.
Гостями мероприятия станут два автора, чьё творчество неразрывно связано с дальневосточными рубежами России — поэт и автор-исполнитель Сергей Морев (БатяДед) и сахалинский поэт Александр Кутелёв.
Сергей Морев родился 28 января 1979 года в селе Победа Хабаровского края. После окончания Вольского военного училища тыла служил в пограничных войсках Приморского края, затем на Кунашире, более двадцати лет посвятил службе в Пограничной службе ФСБ России. Офицер запаса, ветеран военной службы. Тема специальной военной операции занимает особое место в его творчестве: старший сын участвует в ней с первых дней. Сергей Морев — лауреат Общероссийской общественной премии «Национальное величие» в номинации «Честь и достоинство», награждён медалью «За достижения в искусстве и культуре», региональный победитель конкурса «Пробуждая сердца» памяти Василия Ланового. Живёт в Южно-Сахалинске.
Александр Кутелёв родился в 1947 году во Владивостоке, детство провёл на южных Курилах, с 1959 года живёт на Сахалине. Его профессиональный путь включает службу на флоте, работу радиомехаником, инженером-электронщиком, участие в контрактных изысканиях во Вьетнаме, разработку оборудования для гидрологических исследований на сахалинском шельфе. Он — автор 30 научных статей, 120 рационализаторских предложений и восьми изобретений, защищённых авторскими свидетельствами СССР и патентами РФ, изобретатель СССР, ветеран труда федерального значения. С 2004 года участвует в работе литературного объединения «Лира», опубликовал книги «Шикотан» (2008) и «На дальних наших островах» (2018), вошёл в сборник «Сахалинские писатели».
На встрече авторы представят стихи и песни, посвящённые островному краю, пограничной службе, памяти предков и современным вызовам. Прозвучат произведения о Курилах и Монероне, о людях, чья судьба связана с морем и охраной рубежей. Гости мероприятия смогут задать вопросы о творческом методе, источниках вдохновения, о том, как военный опыт и инженерная мысль превращаются в поэтические строки.
Лекция пройдёт в зале заседаний (1-й этаж библиотеки).
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости культуры Сахалина и Курил
Это читают
09:20 Сегодня Госавтоинспекция Сахалина пресекла 113 нарушений ПДД за сутки
09:24 Сегодня "Школа 21" в Южно-Сахалинске запустила шестой отборочный "бассейн"
11:34 Сегодня Поэты Сахалина выступят в областной библиотеке
09:06 Сегодня В Народную программу "Единой России" предложили инициативы по развитию Дальнего Востока и Арктики
16:38 22 Мая Жителей Сахалина пригласили на массовую прогулку в рамках акции "Чистый воздух"
16:12 21 Мая В Сахалинской области завершен капитальный ремонт 37 домов
10:09 21 Мая На Сахалине у иностранца изъяли более тысячи свертков с героином
13:12 22 Мая Против двух сахалинцев, повторно севших пьяными за руль, возбуждены уголовные дела
16:19 7 Мая За семь лет в Сахалинской область благоустроили 29 территорий памяти героев
16:38 22 Мая Жителей Сахалина пригласили на массовую прогулку в рамках акции "Чистый воздух"
16:12 21 Мая В Сахалинской области завершен капитальный ремонт 37 домов
15:13 30 Апреля На Сахалине по вине таксиста без прав, проехавшего на красный цвет, пострадал пассажирка
Выбор редакции
- 11:34 Сегодня Поэты Сахалина выступят в областной библиотеке
- 10:11 Вчера Выставка "Национальное достояние" открылась в главной библиотеке Сахалина
- 11:36 25 Мая Более 1000 сахалинцев вышли на юбилейный полумарафон "ЗаБег.РФ"
- 13:41 22 Мая Владимир Лавров рассказал сахалинцам об Александре I и старце Феодоре Томском
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?