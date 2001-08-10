Владимир Лавров рассказал сахалинцам об Александре I и старце Феодоре Томском

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Доктор исторических наук Владимир Лавров 21 мая представил в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке (СахОУНБ) имени Н.А. Тарасова лекцию-встречу «Император Александр Первый и старец Феодор Томский. Исторические факты и мифы». Спикер проанализировал малоизвестные страницы русской истории начала XIX века – взаимоотношения императора Александра I и сибирского старца Феодора (Кузьмича) – и отделил документально подтвержденные события от устойчивых легенд. Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе главной островной библиотеки, мероприятие состоялось в рамках программы XV региональных Кирилло-Мефодиевских чтений.

Лектор построил выступление на изучении архивных документов, мемуарных источников и научных исследований. Владимир Лавров уделил особое внимание роли духовных ориентиров в формировании государственной политики и общественного сознания. Спикер подчеркнул значение нравственных императивов при принятии стратегических решений. «История – это не только даты и события, но и живые судьбы, которые учат нас понимать мотивы поступков и цену выбора. Диалог власти и духовного наставничества, который мы рассмотрели на примере Александра I и старца Феодора, остается актуальным ориентиром и для современного общества», – отметил Владимир Лавров в ходе встречи.

Аудитория проявила высокий интерес к теме. Слушатели – представители общественных организаций, военнослужащие, краеведы и постоянные читатели библиотеки – включились в открытый диалог. Они задали доктору исторических наук вопросы о методологии исторического исследования, источниках информации и перспективах изучения эпохи Александра I.

Главная островная библиотека продолжит работу в рамках Кирилло-Мефодиевских чтений. 22 мая в 18:30 в конференц-зале учреждения состоится лекция-встреча с Романом Антоновским «Русские – нация супергероев». Организаторы обеспечили свободный вход на мероприятие.