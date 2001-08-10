Жителей и гостей Южно-Сахалинска приглашают на показательное кормление фламинго

В предстоящие выходные, 23 и 24 мая, Сахалинский зооботанический парк проведет для посетителей серию познавательных и развлекательных мероприятий – гостей ждут игры, мастер-классы и показательные кормления животных. Участие во всех активностях станет бесплатным для владельцев входного билета в зоопарк, сообщили ТИА “Острова” в администрации учреждения.

В субботу, 23 мая, программа начнется в 13:00 с познавательной игры “Эволюция птиц”. Участники отправятся в путешествие по станциям, где узнают о происхождении перьев, формировании крыла, развитии клюва и усложнении голосового аппарата пернатых. Завершит игру творческое задание “Птица будущего”. Час спустя, в 14:00, там же – у главного входа перед экспозицией “Приматы” – специалисты проведут мастер-класс “Строй как птица!”: ведущий расскажет о разнообразии птичьих гнезд, а затем каждый гость сможет создать собственное гнездо из подручных материалов.

Главным событием субботы станет первое официальное показательное кормление розовых фламинго в 15:00 у их вольера. Как рассказали ТИА “Острова” сотрудники зоопарка, птицы еще волнуются после большого путешествия на Сахалин, поэтому вместо торжественного ужина их приглашают на обед. Специалисты раскроют секреты эффектного розового цвета фламинго, поделятся неожиданными фактами об их анатомии. В воскресенье, 24 мая, в 15:00 у вольера посетители увидят показательное кормление благородных оленей – настоящих ценителей листьев рододендрона и природных солонцов. Сотрудники зоопарка подробно расскажут, для чего копытным нужны такие лакомства и чем еще интересны эти утонченные аристократы.