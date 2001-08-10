Жителей и гостей Южно-Сахалинска приглашают на показательное кормление фламинго
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В предстоящие выходные, 23 и 24 мая, Сахалинский зооботанический парк проведет для посетителей серию познавательных и развлекательных мероприятий – гостей ждут игры, мастер-классы и показательные кормления животных. Участие во всех активностях станет бесплатным для владельцев входного билета в зоопарк, сообщили ТИА “Острова” в администрации учреждения.
В субботу, 23 мая, программа начнется в 13:00 с познавательной игры “Эволюция птиц”. Участники отправятся в путешествие по станциям, где узнают о происхождении перьев, формировании крыла, развитии клюва и усложнении голосового аппарата пернатых. Завершит игру творческое задание “Птица будущего”. Час спустя, в 14:00, там же – у главного входа перед экспозицией “Приматы” – специалисты проведут мастер-класс “Строй как птица!”: ведущий расскажет о разнообразии птичьих гнезд, а затем каждый гость сможет создать собственное гнездо из подручных материалов.
Главным событием субботы станет первое официальное показательное кормление розовых фламинго в 15:00 у их вольера. Как рассказали ТИА “Острова” сотрудники зоопарка, птицы еще волнуются после большого путешествия на Сахалин, поэтому вместо торжественного ужина их приглашают на обед. Специалисты раскроют секреты эффектного розового цвета фламинго, поделятся неожиданными фактами об их анатомии. В воскресенье, 24 мая, в 15:00 у вольера посетители увидят показательное кормление благородных оленей – настоящих ценителей листьев рододендрона и природных солонцов. Сотрудники зоопарка подробно расскажут, для чего копытным нужны такие лакомства и чем еще интересны эти утонченные аристократы.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:44 Сегодня Жителей и гостей Южно-Сахалинска приглашают на показательное кормление фламинго
08:51 Сегодня Минздрав включил хирургические операции в стандарт лечения детского ожирения
09:29 Сегодня На Сахалине при столкновении с фурой погиб подросток, управляющий байком
10:52 Сегодня За сутки на Сахалине автоинспекторам попались три нетрезвых водителя и девять – без прав
14:29 15 Мая На Сахалине два лже-эколога вымогали деньги с владельцев автомое
09:03 15 Мая Почти четыре сотни патронов и 750 граммов пороха изъяли полицейские у двух сахалинцев
09:41 15 Мая На Сахалине торжественно завершится фестиваль авангарда
14:14 15 Мая Детеныш кенгуру родился в Сахалинском зоопарке
16:19 7 Мая За семь лет в Сахалинской область благоустроили 29 территорий памяти героев
15:13 30 Апреля На Сахалине по вине таксиста без прав, проехавшего на красный цвет, пострадал пассажирка
14:39 24 Апреля Житель Смирныховского района получил условный срок за незаконное хранение пороха
17:12 8 Мая На Сахалине водитель пытался скрыться от сотрудников ДПС
Выбор редакции
- 13:41 Сегодня Владимир Лавров рассказал сахалинцам об Александре I и старце Феодоре Томском
- 12:01 Сегодня "Мать косаток" расскажет сахалинцам о четно-белых хищниках
- 11:16 Вчера Сахалинский каратист Николай Давыдов завоевал серебро на турнире в Японии
- 10:54 20 Мая Сахалинский музей медведя открывает выставку "В.ДАЛЬ веков" к 225-летию Владимира Даля
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?