Сахалинский музей медведя открывает выставку "В.ДАЛЬ веков" к 225-летию Владимира Даля
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Жители и гости города отправятся на поиски слов, собранных Владимиром Далем, в новой выставке «В.ДАЛЬ веков», которая открывается в выставочном пространстве «Музей медведя». Экспозиция приурочена к 225-летию со дня рождения выдающегося российского учёного, писателя, лексикографа, этнографа и врача – годовщину отметят в 2026 году. Как рассказали ТИА «Острова» в региональном министерстве культуры и архивного дела, организатором выставки выступил музей книги Чехова, а открытие приурочили ко Дню славянской письменности и культуры.
Даль создал «Толковый словарь живого великорусского языка», потратив на эту работу 53 года. Учёный словно «сфотографировал» русский язык середины XIX века во всём его многообразии – от крестьянских диалектов до профессиональных терминов. Кроме того, автор собрал более 30 тысяч русских пословиц и поговорок и выпустил их под названием «Пословицы русского народа». В 2025 году коллекционер из Нижегородской области Николай Поляков передал в дар музею книги Чехова уникальные предметы, и теперь на выставке «В.ДАЛЬ веков» в Музее медведя они иллюстрируют народную мудрость, которую Даль зафиксировал более 200 лет назад.
Почти все эти предметы давно ушли из повседневной жизни, а их названия стали историзмами. Организаторы предлагают посетителям не только узнать, что означают слова «долото», «ендова» или «шило», но и найти в сборнике Даля пословицы и поговорки с их упоминанием. Гости экспозиции увидят сами подлинные предметы, а к некоторым из них разрешат прикоснуться. Выставка «В.ДАЛЬ веков» начнёт работу 22 мая в 16:00 по адресу: проспект Победы, 24, Музей медведя.
