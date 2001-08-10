На Сахалине два лже-эколога вымогали деньги с владельцев автомое

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сотрудники Управления уголовного розыска УМВД России по Сахалинской области задержали двоих граждан – 41-летнего жителя села Троицкого и 56-летнего жителя Южно-Сахалинска. Злоумышленники пытались получить по 100 тысяч рублей с владельцев городских автомоек, представляясь инспекторами экологической безопасности.

Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе областного УМВД, один из задержанных состоял в общественной организации, занимающейся вопросами экологической безопасности. Используя свой статус члена организации и служебное удостоверение, он привлек знакомого – человека с техническими познаниями. Вместе они посетили две автомойки в Южно-Сахалинске.

Лже-инспекторы выявляли у владельцев мнимые нарушения природоохранного законодательства. За «содействие в сокрытии» этих недочетов подозреваемые попросили у каждого предпринимателя по 100 тысяч рублей. Однако владельцы автомоек строго соблюдают все нормы и ГОСТы на своих объектах – они заподозрили обман и написали заявления в полицию. Оперативники установили личности злоумышленников и задержали их. На допросе задержанные полностью признали свою вину.

Следственное подразделение возбудило уголовные дела по части 3 статьи 30 (покушение на преступление) и части 2 статьи 159 (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору) УК РФ. Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.