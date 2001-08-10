На Сахалине два лже-эколога вымогали деньги с владельцев автомое
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сотрудники Управления уголовного розыска УМВД России по Сахалинской области задержали двоих граждан – 41-летнего жителя села Троицкого и 56-летнего жителя Южно-Сахалинска. Злоумышленники пытались получить по 100 тысяч рублей с владельцев городских автомоек, представляясь инспекторами экологической безопасности.
Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе областного УМВД, один из задержанных состоял в общественной организации, занимающейся вопросами экологической безопасности. Используя свой статус члена организации и служебное удостоверение, он привлек знакомого – человека с техническими познаниями. Вместе они посетили две автомойки в Южно-Сахалинске.
Лже-инспекторы выявляли у владельцев мнимые нарушения природоохранного законодательства. За «содействие в сокрытии» этих недочетов подозреваемые попросили у каждого предпринимателя по 100 тысяч рублей. Однако владельцы автомоек строго соблюдают все нормы и ГОСТы на своих объектах – они заподозрили обман и написали заявления в полицию. Оперативники установили личности злоумышленников и задержали их. На допросе задержанные полностью признали свою вину.
Следственное подразделение возбудило уголовные дела по части 3 статьи 30 (покушение на преступление) и части 2 статьи 159 (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору) УК РФ. Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
18:37 12 Мая В Холмском районе в этом году появится современная аллея с зелёной зоной, скамейками и освещением
12:33 13 Мая Житель Сахалина за государственную измену отправится в колонию на 17 лет
13:16 12 Мая В Анивском районе автомобиль опрокинулся в кювет
08:29 12 Мая За два дня автоинспекторы Сахалина задержали 15 нетрезвых водителей
16:19 7 Мая За семь лет в Сахалинской область благоустроили 29 территорий памяти героев
14:29 16 Апреля Сахалин прошёл пик отопительного сезона без сбоев в работе систем жизнеобеспечения
15:13 30 Апреля На Сахалине по вине таксиста без прав, проехавшего на красный цвет, пострадал пассажирка
14:39 24 Апреля Житель Смирныховского района получил условный срок за незаконное хранение пороха
Выбор редакции
- 09:41 Вчера На Сахалине торжественно завершится фестиваль авангарда
- 12:02 14 Мая Сахалинский музей открывает выставку культового литья Приуралья IV–XIII веков
- 11:09 14 Мая Юные сахалинцы получили награды за рисунки любимых районов
- 10:24 13 Мая Южно-Сахалинский симфонический оркестр завершит сезон большим концертом
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?