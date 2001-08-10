Юные сахалинцы получили награды за рисунки любимых районов

В Сахалинском областном краеведческом музее прошла церемония награждения победителей конкурса рисунков «Мой любимый район». Выставку работ юных художников разместили на мольбертах в зале – эти же рисунки украсили пособия по краеведению для школьников. Как рассказали ТИА «Острова» организаторы конкурса, именно детские иллюстрации делают краеведческие издания яркими и живыми.

Конкурс «Мой любимый район» стал частью проекта «Краеведение для школьников Сахалина и Курил». Проект объединил детей, родителей и педагогов. Участники конкурса – ученики общеобразовательных и дошкольных учреждений региона – ежегодно создают иллюстрации к пособиям. Благодаря проекту выпустили уникальные «Сахалинскую азбуку» и рабочую тетрадь по краеведению для младших классов. Детские рисунки превратили учебные издания из обычных в живые и запоминающиеся.

Юные участники поделились впечатлениями о любимых местах. Ученица второго класса гимназии № 3 Милана Юрченко представила на конкурс рисунок парка имени Ю. Гагарина. Школьница призналась, что очень любит этот парк, любит гулять там всей семьей и кататься на аттракционах. «Южно-Сахалинск – мой любимый город, – рассказала Милана. – Я очень люблю рисовать. Раньше я ходила на занятия по художественному творчеству в детском саду, а сейчас хочу продолжать развивать свой талант».

Участница конкурса Валерия Акозина, ученица школы № 31, изобразила краеведческий музей. Девочка объяснила, что выбрала именно это здание, потому что оно кажется ей очень интересным. «Наш музей – это очень красивое место. Здание построили в японском стиле, и это тоже делает его особенным, – поделилась Валерия. – Рисунок я подготовила специально для конкурса. Для работы использовала акварельные фломастеры и кисть».

Конкурс рисунков «Мой любимый район» ежегодно проводят в школах и детских садах региона. Он уже стал важной творческой площадкой, где дети через рисунки показывают свои любимые районы, парки, музеи и улицы родного города.