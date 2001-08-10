Новости общества Сахалина и Курил
ВТБ наградил победителей марафона "Управление личным бюджетом" в Сахалинской области
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Банк ВТБ совместно с Министерством образования и Министерством финансов Сахалинской области подвел итоги масштабного образовательного проекта и наградил лучших участников марафона финансовой грамотности. Проект «Управление личным бюджетом», реализованный при активной поддержке Министерств региона, стал одним из самых успешных в России по уровню вовлеченности школьников.
Марафон, направленный на формирование у молодежи навыков эффективного управления личными финансами, вызвал большой отклик в Сахалинской области. К онлайн-обучению на платформе ВТБ присоединились более 2 тыс учеников из школ Южно-Сахалинска, Долинска, Корсакова и других муниципальных округов. Продемонстрировали отличные результаты и получили сертификаты об окончании курса почти 650 участников проекта.
Эти показатели вывели Сахалинскую область на лидирующие позиции во всероссийском рейтинге марафона по количеству участников и проценту их вовлеченности. Школьники высоко оценили пользу проекта: три четверти % учеников выразили готовность повторно участвовать в подобных мероприятиях.
Нынешний успех стал возможен благодаря системной работе, которую ВТБ ведет в Сахалинской области. Так, в апреле 2023 года при участии ВТБ на базе Сахалинского государственного университета был создан «Центр волонтеров по финансовой грамотности» - площадка для отбора и обучения волонтеров финансового просвещения из числа студентов. В 2024 году специалисты банка начали проводить очные встречи со студентами сахалинских колледжей, где обсуждались управление личным бюджетом и основы инвестирования. В 2025 году эта работа вышла на качественно новый уровень: в мае ВТБ провел первый региональный марафон «Управление личным бюджетом» для студентов средних специальных учебных заведений, который объединил порядка 800 студентов из 18 ССУЗов. Этот опыт лег в основу школьного марафона, результаты которого «побили» федеральные рекорды.
Для поощрения самых активных и успешных участников организовали торжественную церемонию награждения. 57 лучших школьников получили заслуженные награды и признание за свою тягу к финансовым знаниям.
«Мы давно и системно ведем работу по повышению финансовой грамотности среди всех слоев населения: от школьников до пенсионеров, и считаем ее социально значимой. Рекордная вовлеченность сахалинских ребят в марафон "Управление личным бюджетом" - это результат нашего конструктивного взаимодействия с региональными Министерствами образования и финансов, а также директорами школ на местах. Мы не ограничиваемся разовыми акциями. Сегодня вместе с Правительством Сахалинской области мы реализуем программу "Уроки финансовой культуры", где в доступной форме рассказываем о современных инструментах сбережения, включая Программу долгосрочных сбережений, и обучаем госслужащих и работников учреждений грамотно распоряжаться своими финансами», - прокомментировала управляющий ВТБ в Сахалинской области Ольга Шашкина.
Проект на Сахалине - часть масштабной федеральной программы ВТБ по формированию финансовой культуры. Банк активно развивает просветительские инициативы, делая ставку на интерактивные и практико-ориентированные форматы. ВТБ продолжит развивать и масштабировать свои образовательные проекты, помогая жителям Сахалинской области принимать взвешенные и ответственные финансовые решения.
