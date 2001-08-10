Более 2 500 нарушений ПДД зафиксировали камеры за сутки на Сахалине

За прошедшие сутки на Сахалине произошли три дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими. Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе региональной Госавтоинспекции, сотрудники ведомства пресекли 184 нарушения Правил дорожного движения РФ в ходе профилактических мероприятий. Инспекторы задержали и отстранили от управления четырёх водителей – те сели за руль в состоянии опьянения.

Полицейские также задержали 13 водителей – они либо не имеют права управления транспортными средствами, либо лишились этого права по решению суда. Инспекторы привлекли к административной ответственности двух водителей за выезд на встречную полосу, трёх – за управление незарегистрированными транспортными средствами, 20 – за тонировку на стёклах, девять – за технические неисправности машин. Ещё 12 водителей нарушили требования дорожных знаков и правила стоянки, а двое не предоставили преимущество пешеходам.

Сотрудники Госавтоинспекции составили 10 административных материалов на водителей – те не уплатили административные штрафы по линии ведомства в установленный срок. Инспекторы задержали и поместили на специализированную стоянку 14 автомобилей. Стационарные комплексы фото- и видеофиксации зафиксировали 2510 нарушений Правил дорожного движения.