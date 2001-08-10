Житель Смирныховского района получил условный срок за незаконное хранение пороха
14:39, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Житель Смирныховского района незаконно приобрел и хранил более 700 граммов бездымного пороха, после чего суд признал его виновным по ч. 1 ст. 222.1 УК РФ. Правоохранители изъяли взрывчатое вещество в декабре 2025 года – спустя два года после того, как мужчина спрятал его в погребе своего дома.

Смирныховский районный суд установил: в сентябре 2023 года подсудимый, не имея разрешения на приобретение взрывчатых веществ, купил у знакомого бездымный порох массой 714,9 грамма для личных нужд. Сотрудники правоохранительных органов изъяли опасный груз из погреба жилища только в декабре 2025 года. В заседании суда обвиняемый полностью признал свою вину.

Суд учел позицию государственного обвинителя и назначил виновному наказание – 3 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Как рассказали ТИА «Острова» в областной прокуратуре, дополнительные обязанности осужденного включают запрет менять постоянное место жительства без уведомления контролирующего органа, а также обязательную явку на регистрацию в установленные дни. Помимо условного срока, суд назначил штраф в размере 15 тысяч рублей.

Приговор суда вступил в законную силу. Прокуратура района контролирует его исполнение.

