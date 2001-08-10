Жители Сахалина смогут вернуть до 19 500 рублей за занятия спортом

Министерство спорта Российской Федерации утвердило перечень сахалинских организаций и предпринимателей. Услуги этих спорторганизаций дадут островитянам право на налоговый вычет за занятия спортом в 2026 году, рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе регионального минспорта.

Ведомство опубликовало обновлённый реестр 24 апреля 2026 года. В список вошли организации, которые соответствуют установленным требованиям и предоставляют услуги в сфере физкультуры и спорта.

Ознакомиться с актуальным перечнем можно на официальном сайте министерства спорта Сахалинской области. Реестр разместили в разделе «Налоговый вычет», подразделе «Перечень физкультурно-спортивных организаций».

Социальный налоговый вычет позволит гражданам вернуть до 19 500 рублей. Деньги компенсируют затраты на занятия физической культурой и спортом. Для этого необходимо соблюсти условия, которые предусматривает законодательство Российской Федерации.