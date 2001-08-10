Сахалинец украл с витрина бутылку виски за 13 500 рублей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Полицейские в Аниве раскрыли кражу дорогого алкоголя из магазина. Мужчина украл с витрины бутылку виски за 13 500 рублей и скрылся.

Как рассказали ТИА «Острова» в сахалинской полиции, в дежурную часть обратилась сотрудница магазина. Она заявила о пропаже бутылки виски с витрины.

Полицейские выяснили: 45-летний ранее судимый мужчина зашёл в торговый зал, дождался, пока продавцы отвлеклись на других покупателей, взял бутылку с полки, спрятал во внутренний карман куртки и быстро вышел. Украденным алкоголем он распорядился по своему усмотрению.

Сотрудники возбудили уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ (кража). Мужчина дал подписку о невыезде и обязался вести себя надлежаще.