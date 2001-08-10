Сахалинцам предлагают изготовить игрушки для питомцев зоопарка
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сахалинский зооботанический парк присоединится к Всероссийской акции «Весенняя неделя добра» 25 апреля. Эта акция объединяет миллионы добровольцев по всей стране с 1997 года. Среди участников – школьники, студенты, сотрудники коммерческих фирм и государственных учреждений.
Как рассказали ТИА «Острова» в администрации зоопарка, учреждение готово не только принять помощь волонтёров в уборке территории, но и подарить им уникальную возможность.
Специалисты по уходу за животными расскажут добровольцам, какие бывают типы обогащения среды. Они объяснят, как применяют эти методы для улучшения условий жизни разных видов. Каждый участник сможет собственноручно сделать для питомцев новые игрушки и приспособления. Такие занятия сделают жизнь обитателей зоопарка разнообразнее и интереснее.
Необычный субботник начнётся 25 апреля в 12:00. Организаторы выдадут волонтёрам весь необходимый инвентарь. Дополнительную информацию можно уточнить по телефону: 8 (4242) 72-45-09 (добавочный 133).
