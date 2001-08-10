Южно-сахалинские школьники предложили, как спасти планету

В Южно-Сахалинске прошел необычный урок, на котором школьники обсуждали, как сохранить природу. Мероприятие организовали в рамках национального проекта «Экологическое благополучие», инициированного президентом страны Владимиром Путиным.

Как рассказали ТИА «Острова» в городской администрации, ребята разделились на группы и устроили мозговой штурм. На ватманах они изобразили свои идеи по защите лесов, рек и озер. Ученик Герман Паршин обратил внимание на проблему мусора: он предложил сдавать пластик в переработку и переходить на многоразовые вещи. Его одноклассница Анфиса Литвинова считает, что нужно высаживать больше деревьев и привлекать к этому волонтеров и жителей города.

Также школьники выступили с идеей разрабатывать экологичные виды топлива и активнее использовать уже существующие, чтобы уменьшить вредные выбросы в атмосферу. Всего ребята предложили больше десяти вариантов решений.

Учитель английского языка Юлия Шарагова отметила, что такие занятия не просто привлекают внимание к экологическим проблемам, а учат анализировать ситуацию и искать пути решения. По ее словам, с каждым разом идеи школьников становятся более зрелыми и реалистичными. Экологические классные часы в школе №6 проводят несколько раз в месяц.