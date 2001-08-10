Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Специализированный отдел по расследованию ДТП СУ УМВД России по Сахалинской области завершил расследование уголовного дела против 40-летнего гражданина Республики Узбекистан – 20 марта 2026 года водитель без прав на управление автомобилем проигнорировал запрещающий сигнал светофора и столкнулся с ковшом снегоуборочной машины.

В результате аварии пассажирка 1977 года рождения, которая не пристегнулась ремнем безопасности, получила тяжкий вред здоровью.

Как сообщили ТИА «Острова» в УМВД России по Сахалинской области, обвиняемый работал в службе заказа такси и в вечернее время управлял технически исправным легковым автомобилем на участке автодороги «Северо-Западный объезд г. Южно-Сахалинска». На заднем сиденье машины находилась пассажирка, не пристегнутая ремнем безопасности.

Приближаясь к перекрестку с переулком Алых роз, водитель продолжил движение на красный свет, выехал на регулируемый перекресток и совершил столкновение с ковшом специализированного автомобиля для уборки снега. Водитель спецмашины двигался в западном направлении по переулку Алых роз и пересекал тот же перекресток на разрешающий сигнал светофора.

Следствие установило, что фигурант грубо нарушил требования ПДД РФ – эти действия послужили основанием для возбуждения уголовного дела по пункту «в» части 2 статьи 264 УК РФ: нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим автомобилем, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, совершенное водителем без права управления транспортными средствами.

В настоящее время следователи собрали доказательную базу в полном объеме и направили уголовное дело в суд для рассмотрения по существу.