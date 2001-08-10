На Сахалине по вине таксиста без прав, проехавшего на красный цвет, пострадал пассажирка
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Специализированный отдел по расследованию ДТП СУ УМВД России по Сахалинской области завершил расследование уголовного дела против 40-летнего гражданина Республики Узбекистан – 20 марта 2026 года водитель без прав на управление автомобилем проигнорировал запрещающий сигнал светофора и столкнулся с ковшом снегоуборочной машины.
В результате аварии пассажирка 1977 года рождения, которая не пристегнулась ремнем безопасности, получила тяжкий вред здоровью.
Как сообщили ТИА «Острова» в УМВД России по Сахалинской области, обвиняемый работал в службе заказа такси и в вечернее время управлял технически исправным легковым автомобилем на участке автодороги «Северо-Западный объезд г. Южно-Сахалинска». На заднем сиденье машины находилась пассажирка, не пристегнутая ремнем безопасности.
Приближаясь к перекрестку с переулком Алых роз, водитель продолжил движение на красный свет, выехал на регулируемый перекресток и совершил столкновение с ковшом специализированного автомобиля для уборки снега. Водитель спецмашины двигался в западном направлении по переулку Алых роз и пересекал тот же перекресток на разрешающий сигнал светофора.
Следствие установило, что фигурант грубо нарушил требования ПДД РФ – эти действия послужили основанием для возбуждения уголовного дела по пункту «в» части 2 статьи 264 УК РФ: нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим автомобилем, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, совершенное водителем без права управления транспортными средствами.
В настоящее время следователи собрали доказательную базу в полном объеме и направили уголовное дело в суд для рассмотрения по существу.
Это читают
16:43 23 Апреля 36 тысяч площадок, 75 стран мира, новые форматы и партнёры: "Единая Россия" 24 апреля проведёт "Диктант Победы"
14:39 24 Апреля Житель Смирныховского района получил условный срок за незаконное хранение пороха
09:56 24 Апреля Жители Сахалина смогут вернуть до 19 500 рублей за занятия спортом
10:25 24 Апреля Сахалинцев приглашают на выходных в зоопарк на показательное кормление тигрицы
12:18 7 Апреля Воспитанники детсада в Южно-Сахалинске собрали почти 7 кг батареек
14:29 16 Апреля Сахалин прошёл пик отопительного сезона без сбоев в работе систем жизнеобеспечения
09:19 9 Апреля Житель Северо-Курильска собрал в гараже арсенал японского оружия
09:48 14 Апреля Центр "Радуга" в Южно-Сахалинске получит новое световое и звуковое оборудование
Выбор редакции
- 12:16 Сегодня На Сахалине проходит акция "Всё для фронта! Всё для победы!"
- 09:53 Сегодня Сахалинские саватисты привезли пять медалей с чемпионата России
- 11:48 Вчера Более 130 жителей с инвалидностью нашли работу в Сахалинской области за четыре месяца
- 13:11 28 Апреля Более 28 тысяч жителей Южно-Сахалинска вышли на субботники в апреле 2026 года
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
