Более 28 тысяч жителей Южно-Сахалинска вышли на субботники в апреле 2026 года
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Южно-Сахалинск завершил месяц санитарной очистки – участие в «чистых пятницах» и субботниках приняли более 28 тысяч человек. Горожане убрали 146 территорий, а полигон твердых бытовых отходов бесплатно принял порядка 3000 кубометров мусора.
Апрель 2026 года по решению мэра Сергея Надсадина объявили месяцем санитарной очистки города. Весенние «чистые пятницы» и субботники – общегородской и всероссийский – уже стали доброй традицией в областном центре. Как рассказали ТИА «Острова» в администрации Южно-Сахалинска, к приведению города в порядок после зимы присоединились трудовые коллективы мэрии, предприятий, школ и детских садов, управляющие компании, а также неравнодушные жители.
Начальник управления мониторинга городского хозяйства Олег Вторушин поблагодарил горожан за участие и уточнил результаты: «Убрано более 146 территорий городского округа, приведены в порядок дворы, общественные пространства, пустыри. Наша работа на этом не заканчивается – мы продолжаем мероприятия по уборке областного центра уже в рамках своих обязательств». Весь месяц полигон ТБО бесплатно принимал мусор с субботников – всего вывезли порядка 3000 кубометров. С 29 апреля (условно, следующий день после завершения месяца) полигон вернулся к прежним условиям приёма.
В рамках месяца чистоты областной центр присоединился к всероссийской экологической акции «Вода России»: сотни горожан вышли на масштабную уборку берегов реки Рогатки. Серебряные волонтёры и участники проекта «Старшее поколение» организовали субботник в ботаническом саду.
- 13:11 Сегодня Более 28 тысяч жителей Южно-Сахалинска вышли на субботники в апреле 2026 года
