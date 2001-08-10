Более 2600 нарушений ПДД зафиксировали камеры за сутки на Сахалине
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На Сахалине за минувшие сутки, 27 апреля 2026 года, произошло одно дорожно-транспортное происшествие, в котором есть пострадавшие. Сотрудники Госавтоинспекции подвели итоги рейдов и профилактических мероприятий.
Как рассказали ТИА "Острова" в сахалинской автоинспекции, за день полицейские пресекли 171 случай нарушения правил дорожного движения. Особое внимание уделялось борьбе с нетрезвыми водителями. Сотрудникам удалось задержать и отстранить от управления семерых человек, которые сели за руль в состоянии опьянения.
Помимо этого, инспекторы остановили 24 автомобилиста, у которых вообще не было прав либо они были лишены права управления по решению суда. На специализированную стоянку отправили 20 машин.
Среди других нарушений, за которые сахалинцев привлекли к ответственности, числятся выезд на встречную полосу (4 случая), тонировка стекол (18 случаев) и перевозка детей без специального кресла (2 случая). Один водитель попался на том, что управлял незарегистрированным транспортом. Еще один автомобилист не пропустил пешехода.
Также в Госавтоинспекции отметили, что за сутки зафиксировано 2608 нарушений с помощью стационарных камер фото- и видеофиксации. Помимо этого, составлено 5 протоколов на водителей, которые вовремя не оплатили ранее выписанные штрафы.
