На Сахалине шесть ветеранов Великой Отечественной войны получили по 10 тысяч рублей к 9 Мая

Единовременную денежную выплату ко Дню Победы получили шесть ветеранов Великой Отечественной войны, которые сейчас проживают в Сахалинской области. Как сообщили ТИА «Острова» в Отделении СФР по Сахалинской области, положенные к празднику деньги поступили ветеранам в апреле – каждому участнику и инвалиду ВОВ перечислили по 10 тысяч рублей.

Отделение Социального фонда России перечислило ежегодную выплату к 9 Мая тем, кто принимал непосредственное участие в боевых действиях Великой Отечественной войны. Президент установил сумму выплаты в размере 10 тысяч рублей своим указом.

Закон гарантирует эту ежегодную денежную выплату ветеранам, которые во время Великой Отечественной войны несли службу в действующей армии или получили инвалидность в результате ранения, контузии, увечья либо заболевания в районах боевых действий.