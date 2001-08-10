Военнослужащие на Сахалине осваивают 120-мм миномёт

Новые контрактники подразделений Восточного военного округа на Сахалине осваивают технику ведения огня из 120-мм буксируемого миномёта 2С12 «Сани». Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе Восточного военного округа, на полигоне «Троицкий» артиллеристы с реальным боевым опытом, полученным в зоне специальной военной операции, передают бойцам свои профессиональные навыки – в ближайшее время расчётам предстоит выполнить боевые стрельбы по мишеням.

На полигоне гвардейского армейского корпуса ВВО личный состав отрабатывает нормативы по подготовке, заряжанию и наведению миномёта. Артиллеристы уделяют особое внимание слаженности действий расчётов, точности наведения и соблюдению мер безопасности. На данном этапе подготовки военнослужащие используют учебные боеприпасы.

Боевые стрельбы ждут расчёты 120-мм миномёта «Сани» в ближайшее время. Им предстоит поразить мишени, которые имитируют огневые точки и опорные пункты условного противника.