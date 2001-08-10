На Сахалине раньше обычного начался нерест селедки

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Событие, которого сахалинские рыбаки так ждут, наконец произошло: в Охотском море начался нерест сельди. Причём в этом году – чуть раньше привычных сроков. Косяки подходят вплотную к берегу, а море буквально "кипит" от рыбы, сообщает astv.ru.

Несмотря на будний день и прохладную погоду, к побережью во Второй пади Корсаковского района приехали десятки жителей. Люди заранее готовятся: следят за новостями, созваниваются друг с другом и буквально "делят" будущий улов ещё до выхода к морю.

"Пошла ещё вчера, а сегодня остаток уже. Собираем всё. Каждый год приезжаем. Обычно в Пригородное ездим, но там запоздала", - рассказывает житель Южно-Сахалинска Михаил Ку.

Сельдь в этот период настолько близко подходит к суше, что её собирают буквально голыми руками. Рыбу складывают в вёдра, а самые увлечённые уходят за несколько километров от берега - туда, где косяки ещё плотнее. Впрочем, многим хватает и того, что волны выбрасывают на берег вместе с морской капустой.

Специалисты подчёркивают: такая картина - не экологическая проблема, а наоборот, хороший знак. Волны выбрасывают лишь часть стаи, а обильный нерест свидетельствует о восстановлении популяции.

Стаи сельди заметили и в районе Третьей пади. Опытные рыбаки легко определяют места скопления рыбы - по белым пятнам на поверхности воды. Это самцы выпускают молоку, а самки в это время откладывают икру на водоросли.

"Улов мы не считаем - сколько взяли, столько унесли. Всё пригодится. Сначала в морозилку, кто-то сушит, тушит, солит. Я люблю солёную", - делится житель Корсакова Виктор Манько.

Нерест тихоокеанской сельди на Сахалине проходит в прибрежной зоне и продолжается до середины июля. В этот период разрешён вылов удочкой или сачком - не более 50 особей на человека. Впрочем, как говорят сами островитяне, им обычно нужно гораздо меньше - чтобы угостить близких и сделать запасы на зиму.