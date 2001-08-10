На Сахалине раньше обычного начался нерест селедки
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Событие, которого сахалинские рыбаки так ждут, наконец произошло: в Охотском море начался нерест сельди. Причём в этом году – чуть раньше привычных сроков. Косяки подходят вплотную к берегу, а море буквально "кипит" от рыбы, сообщает astv.ru.
Несмотря на будний день и прохладную погоду, к побережью во Второй пади Корсаковского района приехали десятки жителей. Люди заранее готовятся: следят за новостями, созваниваются друг с другом и буквально "делят" будущий улов ещё до выхода к морю.
"Пошла ещё вчера, а сегодня остаток уже. Собираем всё. Каждый год приезжаем. Обычно в Пригородное ездим, но там запоздала", - рассказывает житель Южно-Сахалинска Михаил Ку.
Сельдь в этот период настолько близко подходит к суше, что её собирают буквально голыми руками. Рыбу складывают в вёдра, а самые увлечённые уходят за несколько километров от берега - туда, где косяки ещё плотнее. Впрочем, многим хватает и того, что волны выбрасывают на берег вместе с морской капустой.
Специалисты подчёркивают: такая картина - не экологическая проблема, а наоборот, хороший знак. Волны выбрасывают лишь часть стаи, а обильный нерест свидетельствует о восстановлении популяции.
Стаи сельди заметили и в районе Третьей пади. Опытные рыбаки легко определяют места скопления рыбы - по белым пятнам на поверхности воды. Это самцы выпускают молоку, а самки в это время откладывают икру на водоросли.
"Улов мы не считаем - сколько взяли, столько унесли. Всё пригодится. Сначала в морозилку, кто-то сушит, тушит, солит. Я люблю солёную", - делится житель Корсакова Виктор Манько.
Нерест тихоокеанской сельди на Сахалине проходит в прибрежной зоне и продолжается до середины июля. В этот период разрешён вылов удочкой или сачком - не более 50 особей на человека. Впрочем, как говорят сами островитяне, им обычно нужно гораздо меньше - чтобы угостить близких и сделать запасы на зиму.
09:43 Сегодня Сахалинские теннисисты привезли четыре медали с первенства ДФО
10:18 Сегодня Камеры на Сахалине за сутки зафиксировали более 2500 нарушений правил дорожного движения
11:05 Сегодня Для жителей Синегорска состоится выездной приём граждан
14:29 16 Апреля Сахалин прошёл пик отопительного сезона без сбоев в работе систем жизнеобеспечения
09:48 14 Апреля Центр "Радуга" в Южно-Сахалинске получит новое световое и звуковое оборудование
13:56 17 Апреля Сахалинец украл с витрина бутылку виски за 13 500 рублей
14:05 16 Апреля Сейсмологи зафиксировали землетрясение в 110 километрах от Северо-Курильска
12:18 7 Апреля Воспитанники детсада в Южно-Сахалинске собрали почти 7 кг батареек
10:32 23 Марта Южно-сахалинские школьники предложили, как спасти планету
09:19 9 Апреля Житель Северо-Курильска собрал в гараже арсенал японского оружия
- 10:48 Сегодня Сахалинские школьники спроектировали автоматизированную линию по переработке картона
- 16:32 Вчера В родительский день в Южно-Сахалинске запустят дополнительные автобусы и пригородные поезда
- 12:37 Вчера Летние каникулы в спортивном клубе "Чемпион": спорт, друзья и полноценный отдых
- 11:18 Вчера Юные сахалинские синхронистки разыграли медали первенства в центре "Волна"
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
