Сахалинские теннисисты привезли четыре медали с первенства ДФО

Сахалинские теннисисты привезли четыре медали с первенства ДФО

Сахалинские спортсмены взяли две золотые и две бронзовые медали на первенстве Дальневосточного федерального округа по настольному теннису. Главную победу региону принёс южносахалинец Александр Мельников – он стал лучшим сразу в двух дисциплинах.

Соревнования прошли в Якутске. Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе министерства спорта Сахалинской области, за победу боролись более 120 участников из восьми регионов Дальнего Востока. Сахалинскую область представляла команда из трёх человек: южносахалинцы Александр Мельников и Филипп Катьянов, а также Юрий Садгун из Смирных.

В командных состязаниях юноши дошли до полуфинала. Там они уступили хозяевам турнира – спортсменам из Якутии – со счётом 2:3 и заняли третье место. Эта бронза стала первой наградой сахалинцев на первенстве.

Личное первенство принесло острову ещё одно золото. Александр Мельников одержал верх над соперником из Улан-Удэ со счётом 3:1. Затем тот же спортсмен завоевал золото в парном мужском разряде – вместе с Вадимом Павловым из Якутска. Свою вторую бронзу сахалинец взял в миксте: он выступал со спортсменкой из Забайкальского края Викторией Доржиевой.

Теперь Александра Мельникова ждут два престижных турнира. В мае 2026 года он выступит на первенствах России среди юношей до 16 лет в Кстово Нижегородской области и до 14 лет в Чебоксарах Республики Чувашия.

