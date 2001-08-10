В родительский день в Южно-Сахалинске запустят дополнительные автобусы и пригородные поезда

Для удобства горожан и предоставления альтернативы личным автомобилям разработана комплексная схема движения общественного транспорта. Она включает увеличение количества рейсов пригородных поездов, а также организацию дополнительных автобусных маршрутов.

Так, в родительский день между кладбищенскими комплексами №2 и №3 будет курсировать автобусный маршрут №17. Транспорт будет ходить с интервалом в 30 минут. Первые рейсы от остановки «Улица Пограничная» отправятся в 7.45, 8.15, 8.45 в обоих направлениях. Общая схема движения: ул. Памятная – Холмское шоссе – ул. Сахалинская – ул. Ленина – Коммунистический пр. – пр. Мира – трасса Южно-Сахалинск - Корсаков – ул. Шоссейная.

Расписание маршрута №17:

- кладбищенский комплекс № 2 – кладбищенский комплекс № 3: 08.25; 08.55; 09.25; 09.40; 10.10; 10.40; 10.55; 11.25; 11.55; 12.40; 13.10; 13.40; 14.10; 14.40; 15.10; до ул. Пограничной – 15.40; 16.10; 16.40;

- кладбищенский комплекс № 3 – кладбищенский комплекс № 2: 08.25; 08.55; 09.25; 09.40; 10.10; 10.40; 10.55; 11.25; 11.55; 12.40; 13.10; 13.40; 14.10; 14.40; 15.10; до ул. Пограничной – 15.40; 16.10; 16.40.

Кроме того, в родительский день будет организован дополнительный автобусный маршрут №26, который будет двигаться от ТПУ «Горизонт» до кладбищенского комплекса №3.

Схема движения: ТПУ «Горизонт» - магазин «Рублевка» - пл/р Лиственничное - ул. Шоссейная - кладбищенский комплекс № 3 и в обратном направлении.

Отправление от ТПУ «Горизонт»: 07.57; 09.22; 12.06; 13.08; 14.10; 14.50; 15.18; 18.25; 19.05; 19.45;

Отправление от кладбищенского комплекса №3: 07.45; 8.15; 8.35; 10.55; 11.50; 12.50; 13.55; 15.05; 16.22; 16.41; 17.35; 18.10.

Для горожан, планирующих посещение кладбища в Ново-Александровске, будет работать маршрут № 110 от ж/д вокзала до СНТ «Тимирязевское».

Схема движения: ж/д вокзал – ул. Ленина – ул. Дружбы – ул. Советская – ул. 2-я Красносельская – СНТ «Тимирязевское».

Отправление от ж/д вокзала: 7.30, 13.00, 18.00;

Отправление от СНТ «Тимирязевское»: 8.08, 13.50,18.55.

Кроме того, продолжит работу маршрут №6, следующий от ЖК «Горизонт» до кладбищенского комплекса №3.

Стоимость проезда на автобусах составит 55 рублей при безналичной оплате и 45 рублей при оплате наличными. Все льготы сохраняются, а владельцы транспортных карт смогут совершать бесплатные пересадки между автобусами и рельсобусами, дополнительными рейсами которых также можно будет воспользоваться в родительский день. Время в пути, включая остановки, составит 21 минуту. Стоимость проезда в одну сторону – 45 рублей.

Отправление из Южно-Сахалинска в Христофоровку: 11.40, 12.42, 13.44, 14.52.

Отправление из Христофоровки в Южно-Сахалинск: 12.11, 13.13, 14.15, 15.23.

Отметим, горожане также смогут воспользоваться автобусами-шаттлами, которые будут курсировать от железнодорожной станции «Христофоровка» до кладбищенского комплекса №3. Их расписание синхронизировано с прибытием поездов.

Дополнительную информацию о работе пассажирского транспорта можно получить в диспетчерской службе единого оператора по телефону 55-65-15 (*6515 с мобильного телефона).