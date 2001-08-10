В Южно-Сахалинске на несколько дней вводятся ограничения движения и стоянки транспорта

В областном центре в связи с проведением репетиций и праздничных мероприятий, посвященных 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, будут введены временные ограничения для автотранспорта. Они начнут действовать с 22 апреля.

Ограничения также связаны с монтажом и демонтажом сценического комплекса на площади Победы.

Так, 22, 24 и 27 апреля с 19.00 до 22.30 для проведения репетиций парада на ул. Горького ограничат движение на участке от ул. Священномученика Иллариона Троицкого до ул. Горнолыжной, включая периметр площади Победы.

29 апреля, 2 и 4 мая с 19.00 до 22.30 пройдут репетиции парада с участием военной техники. В связи с этим будет ограничено движение на ул. Горького - от Коммунистического проспекта до ул. Емельянова, и на ул. Священномученика Иллариона Троицкого - от поворота на стадион «Спартак» до ул. Горького.

На время проведения генеральной репетиции Парада Победы 7 мая с 7.00 до 14.00 будет ограничено движение на Коммунистическом проспекте - от ул. Комсомольской до ул. Горького, на ул. Горького - от Коммунистического пр. до улицы Емельянова, а также на ул. Священномученика Иллариона Троицкого - от поворота на стадион «Спартак» до ул. Горького.

На время действия данных ограничений будет произведена корректировка маршрутов движения пассажирского автотранспорта. Объезд автобусов будет осуществляться по Коммунистическому просп., ул. Комсомольской, ул. Пограничной, ул. Емельянова.

Для горожан проживающих в СНТ «Шахтер» и гостей города, размещающихся в гостиницах за пл. Победы, будет обеспечена возможность выезда с улицы Горнолыжной на улицу М. Зацаринного. Для жителей Коммунистического проспекта предусмотрен выезд по Коммунистическому проспекту в сторону улицы Комсомольской.

Кроме того, в связи с проведением праздничных мероприятий в областном центре вводятся ограничения на остановку и стоянку транспорта:

- 22, 24 и 27 апреля с 7.00 до 19.00 запрет на парковку будет действовать по всему периметру площади Победы;

- с 14.00 29 апреля до 19.00 4 мая - с восточной и западной сторон ул. Горького от Коммунистического пр. до ул. Емельянова, а также с северной и южной сторон ул. Священномученика Иллариона Троицкого (от поворота на стадион «Спартак» до ул. Горького;

- с 30 апреля по 8 мая и с 10 мая по 14 мая с 10.00 до 22.00 ограничения парковки будут действовать по восточной стороне площади Победы на период монтажа и демонтажа сценического комплекса;

- с 19.00 6 мая до 13.30 7 мая - с северной и южной сторон Коммунистического пр. (от ул. Комсомольской до ул. Горького), а также с восточной и западной сторон ул. Горького (от Коммунистического пр. до ул. Емельянова).

Администрация Южно-Сахалинска просит водителей заранее планировать маршруты, учитывать временные ограничения и по возможности пользоваться альтернативными путями объезда.