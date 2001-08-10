Камчатка, Сахалин и Курилы вошли в рейтинг самого дорогого отдыха в России
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Камчатка признана одним из самых дорогих туристических направлений страны для путешественников с высокими запросами. Стоимость недельного премиального тура стартует от четырёх миллионов рублей, пишет ИА «Кам 24».
В России окончательно сформировался отдельный рынок премиального внутреннего туризма, и Камчатский край занимает на нём лидирующие позиции. Как сообщает «Российская газета», самыми дорогими направлениями для обеспеченных путешественников стали именно Камчатский край и плато Путорана.
Разрыв в стартовой цене между этими двумя направлениями существенный. Если недельный отдых на плато Путорана начинается от 500 тысяч рублей на человека, то путешествие на Камчатку обойдётся минимум в четыре миллиона рублей. Туры для группы из 7–10 человек могут достигать 15–20 миллионов рублей. Особо эксклюзивные программы, включающие перелёты на вертолётах, путешествия на яхтах, экспедиции и сервис высочайшего уровня, стоят свыше 20 миллионов рублей.
Для сравнения: зарубежные направления премиум-класса зачастую стоят дешевле. Тур в Африку – в ЮАР, Танзанию или Кению – стартует от полутора миллионов рублей, причём большую часть этой суммы составляет перелёт бизнес-классом. Поездка на Мальдивы на двоих может обойтись примерно в два миллиона рублей – сюда входит и дорога, и проживание.
Эксперты отмечают, что интерес к труднодоступным регионам России продиктован запросом на экспедиционный формат и уникальные природные впечатления. Помимо Камчатки и Путорана, в число востребованных премиальных направлений входят Алтай, Байкал, Курильские острова, Сахалин и Хабаровский край. Состоятельные туристы готовы платить значительные суммы за возможность оказаться в диких условиях с эксклюзивным сервисом, где инфраструктура зачастую создаётся под конкретный запрос.
Средняя продолжительность премиальных поездок по России составляет 5–7 дней, что заметно короче зарубежных вояжей, которые длятся в среднем 10 дней. При этом состоятельные путешественники отправляются в поездки по 5–6 раз в год, а некоторые – до 10 раз.
Среди других дорогостоящих зарубежных направлений эксперты выделяют Маврикий (средний чек около 448 тысяч рублей), Сейшельские острова (438 тысяч рублей) и Танзанию (441 тысяча рублей). Таким образом, неделя на Камчатке по минимальной планке сопоставима с двумя поездками на лучшие мировые курорты.
