За выходные на Сахалине автоинспекторы задержали 27 пьяных водителей
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
С 17 по 19 апреля 2026 года на Сахалине произошло одно дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими. За эти же дни сотрудники Госавтоинспекции пресекли 522 нарушения правил дорожного движения. Как сообщили ТИА "Острова" в региональной автоинспекции, полицейские задержали и отстранили от управления 27 водителей, которые сели за руль в состоянии опьянения.
Кроме того, стражи порядка задержали 32 водителя, которые не имеют права управления транспортными средствами либо лишены такого права по решению суда. На специализированную стоянку полицейские отправили 37 автомобилей. Сотрудники Госавтоинспекции также составили 90 административных материалов на водителей, не уплативших штрафы в установленный срок.
Среди других нарушений: 7 водителей управляли незарегистрированными транспортными средствами, 2 – ездили без государственных знаков, 58 – передвигались с тонировкой на стёклах, 24 – управляли машинами с техническими неисправностями. Также полицейские привлекли к ответственности 2 водителей за нарушение правил перевозки детей, 3 – за выезд на встречную полосу, 21 – за игнорирование дорожных знаков и нарушение правил стоянки. Один пешеход нарушил правила дорожного движения.
