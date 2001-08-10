На Сахалине полицейские задержали наркокурьера с 43 граммами мефедрона

32-летний житель Южно-Сахалинска готовил к сбыту более 40 граммов мефедрона через тайники-закладки. Полицейские задержали мужчину у его дома в момент, когда он направлялся оборудовать новые точки сбыта.

Как рассказали ТИА «Острова» в УМВД России по Сахалинской области, оперативники УКОН провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий. Стражи порядка установили личность фигуранта и его место жительства – одну из съемных квартир в областном центре. При личном досмотре у задержанного изъяли сверток с 3,04 грамма мефедрона. Затем при обследовании жилища оперативники обнаружили еще 40,28 грамма того же наркотического средства. Все это вещество мужчина расфасовал и приготовил для организации тайников-закладок. Кроме того, выяснилось, что подозреваемый находился в федеральном розыске за ранее совершенное преступление.

Следствие установило: задержанный действовал в интересах интернет-магазина, который специализируется на бесконтактном сбыте наркотиков на территории Сахалинской области. Следственная часть по расследованию организованной преступной деятельности УМВД России по Сахалинской области возбудила уголовное дело по ч. 3 ст. 30 п. «а,г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ. Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде ареста. Правоохранители продолжают расследование.