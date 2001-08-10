На Сахалине за выходные задержаны 63 водителя без правил или в состоянии опьянения
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
За несколько дней на Сахалине произошло два дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими. Сотрудники Госавтоинспекции пресекли 428 нарушений правил дорожного движения, включая 25 случаев управления автомобилем в состоянии опьянения.
Полицейские задержали и отстранили от управления транспортными средствами 25 пьяных водителей. Еще 38 нарушителей не имели права управления автомобилем либо суд лишил их этого права. Как рассказали ТИА «Острова» в региональном управлении ГИБДД, 29 транспортных средств отправились на специализированную стоянку.
Сотрудники Госавтоинспекции привлекли к административной ответственности 6 водителей за управление незарегистрированными машинами. За тонировку стекол наказали 31 водителя. Из-за технических неисправностей автомобилей составили протоколы на 26 нарушителей. Правила перевозки детей нарушили 2 водителя, а за выезд на встречную полосу наказали 11 автомобилистов.
Помимо этого, сотрудники оформили 25 административных материалов на водителей, которые не уплатили в срок штрафы по линии Госавтоинспекции. Стационарные комплексы фото- и видеофиксации зарегистрировали 3 100 нарушений правил дорожного движения.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
16:38 22 Мая Жителей Сахалина пригласили на массовую прогулку в рамках акции "Чистый воздух"
16:12 21 Мая В Сахалинской области завершен капитальный ремонт 37 домов
14:12 19 Мая Против жителя Тывы возбуждено уголовное дело за нападение на полицейских на Сахалине
13:12 22 Мая Против двух сахалинцев, повторно севших пьяными за руль, возбуждены уголовные дела
16:19 7 Мая За семь лет в Сахалинской область благоустроили 29 территорий памяти героев
16:38 22 Мая Жителей Сахалина пригласили на массовую прогулку в рамках акции "Чистый воздух"
16:12 21 Мая В Сахалинской области завершен капитальный ремонт 37 домов
15:13 30 Апреля На Сахалине по вине таксиста без прав, проехавшего на красный цвет, пострадал пассажирка
Выбор редакции
- 11:36 Вчера Более 1000 сахалинцев вышли на юбилейный полумарафон "ЗаБег.РФ"
- 13:41 22 Мая Владимир Лавров рассказал сахалинцам об Александре I и старце Феодоре Томском
- 12:01 22 Мая "Мать косаток" расскажет сахалинцам о четно-белых хищниках
- 11:16 21 Мая Сахалинский каратист Николай Давыдов завоевал серебро на турнире в Японии
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?