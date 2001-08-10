На Сахалине за выходные задержаны 63 водителя без правил или в состоянии опьянения

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За несколько дней на Сахалине произошло два дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими. Сотрудники Госавтоинспекции пресекли 428 нарушений правил дорожного движения, включая 25 случаев управления автомобилем в состоянии опьянения.

Полицейские задержали и отстранили от управления транспортными средствами 25 пьяных водителей. Еще 38 нарушителей не имели права управления автомобилем либо суд лишил их этого права. Как рассказали ТИА «Острова» в региональном управлении ГИБДД, 29 транспортных средств отправились на специализированную стоянку.

Сотрудники Госавтоинспекции привлекли к административной ответственности 6 водителей за управление незарегистрированными машинами. За тонировку стекол наказали 31 водителя. Из-за технических неисправностей автомобилей составили протоколы на 26 нарушителей. Правила перевозки детей нарушили 2 водителя, а за выезд на встречную полосу наказали 11 автомобилистов.

Помимо этого, сотрудники оформили 25 административных материалов на водителей, которые не уплатили в срок штрафы по линии Госавтоинспекции. Стационарные комплексы фото- и видеофиксации зарегистрировали 3 100 нарушений правил дорожного движения.