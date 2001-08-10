Более 16,6 тыс. мер поддержки оказал Кадровый центр Сахалинской области с начала года

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Чаще всего сахалинцы и курильчане обращались за помощью в поиске работы. По этому направлению оказано 10 893 меры поддержки. Годом ранее их было 9942, рассказали ТИА "Острова" в региональном кадровом центре.

Заметно вырос интерес к профориентации. За пять месяцев такую помощь получили 3444 человека — на 956 больше, чем за тот же период прошлого года.

Почти в два раза увеличилось количество мер по временному трудоустройству: 687 против 378 годом ранее. Это направление особенно актуально для подростков, граждан, ищущих временную занятость, и тех, кому важно быстрее вернуться к работе.

Также специалисты Кадрового центра оказали 860 мер по социальной адаптации, 403 меры психологической поддержки и направили 222 человека на профессиональное обучение, в том числе по национальному проекту «Кадры», инициированному президентом России Владимиром Путиным.

Отдельное направление — помощь тем, кто хочет открыть свое дело. С начала года 153 жителя региона получили поддержку по содействию началу предпринимательской деятельности.

«Главная динамика для нас — не только рост общего числа обращений и мер поддержки, но и изменение самого запроса. Например, профориентационная помощь стала заметно востребованнее: ею воспользовались уже более 3,4 тысячи жителей. Люди приходят не просто за вакансией, а за пониманием, куда двигаться дальше: какую профессию выбрать, где пройти обучение, как подготовиться к собеседованию или начать свое дело», — отметила директор Кадрового центра Сахалинской области Елена Савельева.

Получить помощь в поиске работы, подборе обучения, профориентации, психологической поддержке или открытии своего дела можно в любом филиале регионального Кадрового центра.