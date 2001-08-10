28 Мая 2026
С начала года на железнодорожных переездах в Сахалинской области произошло три аварии

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За первые месяцы 2026 года на железнодорожных переездах Сахалинской области случилось три дорожно-транспортных происшествия. В каждом из этих ДТП виновными признали водителей автотранспорта – именно они грубо нарушили Правила дорожного движения. Один из последних инцидентов произошел на переезде «Христофоровка – Большая Елань», где водитель легкового автомобиля попытался проскочить перед приближающимся грузовым поездом.

Водитель легковушки проигнорировал требования ПДД и решил совершить опасный маневр. Этот маневр привел к прямому столкновению автомобиля с железнодорожным составом. В результате аварии травмы получил пассажир легкового автомобиля, рассказали ТИА «Острова» в региональной автоинспекции.

 «Помните, что экономия времени при пересечении переезда, игнорирование шлагбаума и запрещающих сигналов светофора в любой момент могут привести к трагичным последствиям», – заявил министр транспорта и дорожного хозяйства региона Максим Жоголев.

