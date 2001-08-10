В Сахалинской области завершен капитальный ремонт 37 домов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Сахалинской области капитально отремонтировали более 50 инженерных систем и конструкций в рамках региональной программы на 2026 год. На данный момент специалисты завершили работы в 37 домах, где обновили 54 объекта – это крыши, сети водоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения и водоотведения. Как сообщили ТИА «Острова» в министерстве ЖКХ Сахалинской области, программу реализуют в поддержку национального проекта «Инфраструктура для жизни», который инициировал Президент РФ Владимир Путин.

Лидером по количеству отремонтированных объектов стал Южно-Сахалинск – там обновили 19 позиций, включая 7 крыш и 12 инженерных сетей. В Ногликском районе выполнили капремонт 8 конструкций, в Томаринском – 7, в Корсаковском – 6. Министр ЖКХ Сахалинской области Дмитрий Аристархов пояснил, что основные усилия направили на ремонт инженерных сетей и кровель. Он добавил, что при ремонте сетей внедряют энергосберегающие решения – это стабилизирует ресурсоснабжение, а в ряде случаев снижает платежи граждан и повышает эффективность эксплуатации систем.

Благодаря досрочной подготовке к программе некоторые подрядчики начали работы еще в конце 2025 года. Такой подход на опережение позволил завершить к февралю 2026 года капремонт крыш в 10 домах Южно-Сахалинска, Невельска, Долинска, Томари, Александровск-Сахалинского и Охи. Программа капитального ремонта действует на Сахалине с 2014 года. За это время в 2246 домах отремонтировали около 5,5 тысяч инженерных систем, кровель и фасадов, в том числе 3 тысячи сетей, примерно 1,5 тысячи крыш и порядка 880 фасадов. Региональная программа рассчитана до 2043 года, и на федеральном уровне уже обсуждают ее возможное продление.