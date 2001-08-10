В Сахалинской области завершен капитальный ремонт 37 домов
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Сахалинской области капитально отремонтировали более 50 инженерных систем и конструкций в рамках региональной программы на 2026 год. На данный момент специалисты завершили работы в 37 домах, где обновили 54 объекта – это крыши, сети водоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения и водоотведения. Как сообщили ТИА «Острова» в министерстве ЖКХ Сахалинской области, программу реализуют в поддержку национального проекта «Инфраструктура для жизни», который инициировал Президент РФ Владимир Путин.
Лидером по количеству отремонтированных объектов стал Южно-Сахалинск – там обновили 19 позиций, включая 7 крыш и 12 инженерных сетей. В Ногликском районе выполнили капремонт 8 конструкций, в Томаринском – 7, в Корсаковском – 6. Министр ЖКХ Сахалинской области Дмитрий Аристархов пояснил, что основные усилия направили на ремонт инженерных сетей и кровель. Он добавил, что при ремонте сетей внедряют энергосберегающие решения – это стабилизирует ресурсоснабжение, а в ряде случаев снижает платежи граждан и повышает эффективность эксплуатации систем.
Благодаря досрочной подготовке к программе некоторые подрядчики начали работы еще в конце 2025 года. Такой подход на опережение позволил завершить к февралю 2026 года капремонт крыш в 10 домах Южно-Сахалинска, Невельска, Долинска, Томари, Александровск-Сахалинского и Охи. Программа капитального ремонта действует на Сахалине с 2014 года. За это время в 2246 домах отремонтировали около 5,5 тысяч инженерных систем, кровель и фасадов, в том числе 3 тысячи сетей, примерно 1,5 тысячи крыш и порядка 880 фасадов. Региональная программа рассчитана до 2043 года, и на федеральном уровне уже обсуждают ее возможное продление.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
08:58 Сегодня Гигантские рога лося нашли в Кроноцком заповеднике на Камчатке
10:16 Сегодня За сутки на Сахалине инспектор задержали 2 пьяных водителей и 13 – без прав
10:09 Сегодня На Сахалине у иностранца изъяли более тысячи свертков с героином
09:36 Сегодня Названы породы кошек и собак чаще всего пропадающих в Сахалинской области
14:29 15 Мая На Сахалине два лже-эколога вымогали деньги с владельцев автомое
09:03 15 Мая Почти четыре сотни патронов и 750 граммов пороха изъяли полицейские у двух сахалинцев
09:35 14 Мая Бывший риелтор из Южно-Сахалинска обманул клиентов на 850 тысяч рублей
09:41 15 Мая На Сахалине торжественно завершится фестиваль авангарда
16:19 7 Мая За семь лет в Сахалинской область благоустроили 29 территорий памяти героев
15:13 30 Апреля На Сахалине по вине таксиста без прав, проехавшего на красный цвет, пострадал пассажирка
14:39 24 Апреля Житель Смирныховского района получил условный срок за незаконное хранение пороха
17:12 8 Мая На Сахалине водитель пытался скрыться от сотрудников ДПС
Выбор редакции
- 11:16 Сегодня Сахалинский каратист Николай Давыдов завоевал серебро на турнире в Японии
- 10:54 Вчера Сахалинский музей медведя открывает выставку "В.ДАЛЬ веков" к 225-летию Владимира Даля
- 09:41 19 Мая XV Кирилло‑Мефодиевские чтения пройдут в Южно‑Сахалинске с 21 по 23 мая
- 09:05 18 Мая Жители Сахалинской области удвоили показатели по раздельному сбору отходов
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?