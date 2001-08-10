На Сахалине торжественно завершится фестиваль авангарда

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

16 мая в арт-пространстве «РОСТ» состоится масштабное закрытие «Фестиваля авангарда на Сахалине». Проект, ставший ярким событием в культурной жизни региона, реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Торжественный вечер объединит в себе современную поэзию, экспериментальную музыку и пластическое искусство, подводя итог многомесячной работе художников и кураторов.

Программа мероприятия:

- 19:00 – официальное открытие. Вечер начнется с приветственных слов организаторов и кураторов фестиваля, которые подведут итоги проекта;

- 19:05 – поэтический перформанс «Антарес». Сахалинские поэты представят свои произведения в стиле авангарда под авторский музыкальный аккомпанемент;

- 19:40 – выступление пластического театра «DREVO». Коллектив под руководством Евгении Гриник представит синтетический перформанс, сочетающий в себе современный танец в стиле Пины Бауш и элементы циркового искусства. Музыкальное сопровождение обеспечит диджей Маргарита Серёгина;

- 20:00 – арт-квест «Авангард в квадрате». Гости смогут закрепить полученные знания о течении авангарда, пройдя по экспозиции с интерактивными маршрутными листами.

«Фестиваль авангарда на Сахалине - это попытка переосмыслить привычные формы искусства и дать возможность местным творцам заявить о себе через призму эксперимента. Благодаря поддержке Президентского фонда культурных инициатив нам удалось создать уникальную площадку для диалога между художником и зрителем», — отмечают организаторы.

Завершением вечера станет создание общего коллажа, в котором смогут принять участие все гости, оставив свой след в истории фестиваля.

Место проведения: г. Южно-Сахалинск, арт-пространство «РОСТ», ул. Ленина, 220. Вход свободный.