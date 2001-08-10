В школе №5 Южно-Сахалинска открыли памятный стенд герою СВО Ивану Ершову

В актовом зале школы №5 Южно-Сахалинска состоялась торжественная церемония открытия памятного стенда Ивану Ершову – выпускнику этого учебного заведения, который погиб при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции. Участниками мероприятия стали ученики, педагоги и родители героя. Старшеклассникам рассказали о жизни и характере Ивана, после чего присутствующие почтили его память минутой молчания.

Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе администрации Южно-Сахалинска, на церемонии выступил отец погибшего – Владислав Германович. Он поблагодарил педагогов за поддержку сына в школьные годы, поделился воспоминаниями о его детстве и обратился к ребятам с важными словами о верности данному слову. Иван пообещал друзьям, отправившимся на СВО, что вернётся на ротацию через полгода, и сдержал обещание, хотя это потребовало от него огромных усилий. Директор школы Ирина Куканова – бывший педагог Ивана – вспоминает, что он всегда отличался отзывчивостью и трудолюбием, был «палочкой-выручалочкой» для учителей и пользовался авторитетом в классе.

По окончании церемонии школьники возложили к стенду красные гвоздики и белых бумажных журавликов – символы памяти о воинах, павших на поле боя. Старшеклассник Роман Михайлов назвал поступок Ивана мужественным и подчеркнул, что чтить память героев необходимо ради спокойной жизни нынешних поколений. Ученица Аяна Нурланова отметила, что каждый россиянин обязан помнить о тех, кто отдал жизнь за мирное небо.

Иван Владиславович Ершов родился 31 марта 1993 года в селе Арги-Паги Тымовского района, с 2008 по 2010 годы учился в школе №5, служил в армии, работал, занимался спортом и стал чемпионом по воркауту. В феврале 2025 года командование направило его в Донецкую Народную Республику, где он погиб при выполнении боевого задания.

Государство посмертно наградило Ивана Ершова орденом Мужества.