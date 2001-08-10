В Южно-Сахалинске набирает обороты ремонт дорог
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сейчас активные работы по обновлению дорожного покрытия ведутся на улицах Священномученика Илариона Троицкого и Железнодорожной, где ремонт охватывает участок от пер. Медицинского до ул. Воздушной.
Способ укладки асфальта - большие карты. Эта технология позволяет охватить крупные участки проезжей части, минимизируя количество стыков, что, в свою очередь, помогает убрать колейность и продлевает срок службы дороги.
Так, на улице Священномученика Илариона Троицкого подрядчик провел комплексную подготовку: убрал пучинистый грунт, заменил скальник и щебень, создав прочный фундамент для нового асфальтового покрытия.
- В апреле выполнен большой объём работ, - отметил начальник отдела по содержанию автомобильных дорог управления мониторинга дорожного хозяйства и благоустройства Андрей Нечепуренко. - Новым асфальтом, уложенным большими картами, покрыто 9400 квадратных метров. Ещё 1100 квадратных метров дорог города охватили ямочным ремонтом. Работы идут полным ходом, и мы планируем завершить их в установленные сроки.
В рамках проекта «Городская среда» активисты заранее проводят оценку состояния дорог и дворовых территорий, составляют карту проблемных участков. После согласования с администрацией города они осуществляют мониторинг качества выполненных работ.
- Развитие дорожной инфраструктуры - это не просто ремонт, а важный шаг к созданию привлекательного облика островной столицы, - подчеркивает координатор проекта «Городская среда» Владислав Грохольский. - Качественные дороги — это залог безопасности для автомобилистов и комфорта для многочисленных туристов, которые все чаще выбирают Южно-Сахалинск для своих путешествий.
После завершения работ на улицах Священномученика Илариона Троицкого и Железнодорожной подрядчики приступят к ремонту на ул. Карла Маркса, а также на ул. Горной, где будет обновлен участок дороги от ул. Комсомольской до жилого комплекса «Серебряный Бор».
