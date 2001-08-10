Жительница Холмска получила 350 тысяч рублей за травму ребенка на детской площадке

Законный представитель несовершеннолетнего получил 350 тысяч рублей в счёт компенсации морального вреда после вмешательства прокуратуры. Ребёнок травмировал кисть из-за ненадлежащего состояния детской площадки. Как рассказали ТИА «Острова» в прокуратуре области, поводом для проверки послужило обращение гражданки на личном приёме у заместителя прокурора региона.

Заместитель прокурора области организовал рассмотрение обращения женщины, действовавшей в интересах пострадавшего ребёнка. Холмская городская прокуратура направила в суд исковое заявление – ведомство потребовало взыскать компенсацию морального вреда с органа местного самоуправления. 10 февраля 2026 года суд вынес решение и частично удовлетворил требования прокурора, назначив выплату в размере 350 тысяч рублей.

Мать несовершеннолетнего получила взысканную судом денежную сумму 14 апреля 2026 года. На сегодняшний день судебный акт полностью исполнен.