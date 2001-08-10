Сахалинской областной библиотеке присвоено имя Николая Тарасова
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Распоряжением министерства культуры и архивного дела Сахалинской области Государственному бюджетному учреждению культуры «Сахалинская областная универсальная научная библиотека» присвоено имя Николая Антониновича Тарасова — поэта, прозаика, члена Союза писателей России, ответственного секретаря сахалинского регионального отделения Союза писателей России. Изменения в устав учреждения вступили в законную силу 20 апреля 2026 года, рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.
С этого дня официальное наименование библиотеки звучит как: Государственное бюджетное учреждение культуры «Сахалинская областная универсальная научная библиотека имени Н.А. Тарасова» (сокращённо — ГБУК СахОУНБ им. Н.А. Тарасова).
Николай Антонинович Тарасов (1947–2025) — выдающийся сахалинский литератор, чьё творчество стало неотъемлемой частью культурного кода региона. Поэт, прозаик, публицист, он на протяжении многих лет возглавлял региональное отделение Союза писателей России, активно способствовал развитию литературного процесса на Сахалине, поддержке молодых авторов и сохранению литературного наследия края. Его произведения, посвящённые истории, природе и людям островной земли, широко известны читателям Дальнего Востока и за его пределами.
В честь этого знакового события 27 мая, во Всероссийский день библиотек, в 11:00 на фасаде здания СахОУНБ им. Н.А. Тарасова состоится торжественная церемония открытия мемориальной доски.
