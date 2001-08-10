В Южно-Сахалинске волонтеры раздали 500 георгиевских лент

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске на площади перед Чехов-центром стартовала акция «Георгиевская лента» – около 30 добровольцев вручили жителям и гостям города 500 символов Победы. Как рассказали ТИА «Острова» в городской администрации, волонтеры не только раздавали ленты, но и объясняли правила их ношения, а также значение этого символа. Организаторы также подготовили тематическую выставку оружия времен Великой Отечественной войны.

В первый день акции активисты Центра молодёжных инициатив, движения «Волонтёры Победы» и юнармейцы вышли на площадь перед Чехов-центром. Директор Центра молодёжных инициатив Олег Гортованов отметил: акция позволяет напомнить о событиях героических лет и выразить благодарность ветеранам и всем, кто сражался за Победу. Волонтеры совмещали раздачу лент с просветительской работой.

Центр молодёжных инициатив, центр военно-патриотического воспитания «Воин» и ДОСААФ организовали на площади выставку образцов оружия времен Великой Отечественной войны. Под руководством опытных инструкторов все желающие попробовали свои силы в сборке и разборке представленных экспонатов. Организаторы предоставили участникам такую возможность бесплатно.

Акция «Георгиевская лента» продолжится в последующие дни. Волонтеры выйдут на работу 7 и 9 мая на площади перед Чехов-центром, а также в парке культуры и отдыха имени Гагарина. Организаторы планируют раздать в рамках мероприятия около 2000 георгиевских ленточек.