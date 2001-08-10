На улице Леонова в Южно-Сахалинске временно ограничат движение

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

29 и 30 апреля с 9:00 до 18:00 будет перекрыт участок улицы Леонова от улицы Хабаровской до Коммунистического проспекта. Это связано с проведением работ по восстановлению асфальтобетонного покрытия, рассказали ТИА «Острова» в городской администрации.

Водителей просят заранее планировать свои маршруты, учитывая эти изменения, и не парковать личный транспорт на указанном участке улицы Леонова в период проведения работ.