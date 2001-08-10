Специалисты начали пусконаладочные работы на новой газовой котельной в Углезаводске
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Новая газовая котельная мощностью 6,7 МВт в селе Углезаводск Долинского района выходит на финишную прямую. Как сообщили ТИА «Острова» в министерстве жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области, специалисты уже получили временные разрешения на допуск в эксплуатацию и приступили к пусконаладочным работам – ввод объекта в промышленную эксплуатацию планируют завершить до начала следующего отопительного сезона.
Мощности новой котельной хватит, чтобы обеспечить теплом всех существующих потребителей населенного пункта. Это 14 многоквартирных домов, а также больница, общеобразовательная школа, детский сад, дом культуры, реабилитационный центр с постоянным проживанием и пожарная часть.
Подрядчик завершил основной комплекс строительно-монтажных работ: установил блочно-модульное здание котельной, смонтировал и обвязал мачты и дымовые трубы, газоиспользующее оборудование, электрические и слаботочные системы внутри котельной, газораспределительный блочный пункт, внутриплощадочные сети теплоснабжения, газоснабжения, водопровода и канализации, электро- и топливоснабжения, а также дизель-генераторную установку и прочее вспомогательное оборудование.
В весенне-летний период подрядчик проведет работы по благоустройству прилегающей территории – установит ограждение и опоры освещения, обустроит разворотную площадку для топливозаправщика и выполнит озеленение.
Котельная работает в полностью автоматическом режиме и не требует постоянного присутствия рабочего персонала. Установленная на объекте система автоматизации самостоятельно управляет основным и вспомогательным оборудованием в зависимости от заданных параметров. Компания ООО «ИКС Южно-Сахалинск» строит объект в рамках концессионного соглашения, которое заключили администрация муниципалитета и Сахалинская область.
Масштабную работу по переводу объектов ЖКХ на экологически чистое топливо в островном регионе ведут по поручению губернатора Валерия Лимаренко.
Житель села Денис Шумилов поделился ожиданиями от перехода на газ: в Углезаводске перестанут топить углем, исчезнет угольная пыль и сажа, а в квартирах станет чисто и тепло. В 2026 году Сахалинская область продолжает строительство порядка 20 газовых котельных в Долинском, Корсаковском, Поронайском, Тымовском, Александровск-Сахалинском, Анивском и Макаровском муниципальных округах. Также по мере строительства распределительных газопроводов регион переведет на газовое топливо котельные в Холмском, Смирныховском, Томаринском и Невельском районах.
