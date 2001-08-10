Центр "Радуга" в Южно-Сахалинске получит новое световое и звуковое оборудование
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Центр народной культуры «Радуга» в Южно-Сахалинске готовится к техническому переоснащению. Учреждение получило грантовые средства в рамках национального проекта «Семья» и закупит современное оборудование для концертного зала и студии звукозаписи.
Как рассказали ТИА «Острова» городской администрации, директор Светлана Садовая отметила – государственная поддержка помогает не только модернизировать материально-техническую базу, но и повышать качество услуг для посетителей. В 2025 году центр уже побеждал в конкурсе «Лучшие практики» на обновление учреждений культуры, ремонт и закупку техники. Сейчас «Радуга» заключила контракты и ждёт поставку оборудования.
Для концертного зала закупят полный комплект современного светового и звукового оборудования – гибридные световые приборы, фермы, лебедку, кабели и преобразователи сигнала. Обновится и техническая база студии звукозаписи: там появятся цифровой микшерный пульт, беспроводная радиосистема, неттоп, персональный компьютер и монитор для работы с аудио-, фото- и видеоматериалами.
Заведующая детским садом «Матрешка» и жительница Ново-Александровска Ольга Лукьянова добавила – центр давно стал точкой притяжения для местных жителей. Здесь проходят праздники, творческие встречи, дети занимаются пением, танцами и рисованием. Новое оборудование сделает события более профессиональными и яркими. Завершить модернизацию планируют в июне 2026 года.
Еще материалы в рубрике:
Это читают
09:44 Сегодня За сутки на Сахалине автоинспекторы задержали пять пьяных водителей
08:46 Сегодня Сахалинец украл 635 тысяч рублей с карты погибшего на СВО друга
09:07 Сегодня Число участников предварительного голосования ЕР по выборам в ГД достигло 2,1 тысячи
12:18 7 Апреля Воспитанники детсада в Южно-Сахалинске собрали почти 7 кг батареек
12:31 10 Апреля Четыре сахалинские бизнес-леди вошли в лонг-лист всероссийской премии
14:19 8 Апреля На таможне рассказали, какие нарушения допускают сахалинцы, пересекающие границу
15:45 9 Апреля Житель Александровска-Сахалинского украл у бабушки ключи и обокрал её знакомых
12:18 7 Апреля Воспитанники детсада в Южно-Сахалинске собрали почти 7 кг батареек
10:32 23 Марта Южно-сахалинские школьники предложили, как спасти планету
12:15 26 Марта Более 30 участников СВО и их близких трудоустроили на Сахалине с начала года
11:38 17 Марта Приморье и Сахалин отправили на экспорт более 11 тысяч тонн рыбопродукции
Выбор редакции
- 11:56 Сегодня Некрасовский вопрос «Кому на Руси жить хорошо?» обсудят в Южно-Сахалинске
- 16:42 Вчера Гостей и жителей Сахалина приглашают на «Библионочь-2026»
- 14:32 Вчера Ресторан "Гиорги" приглашает детей на кулинарный мастер-класс по выходным
- 10:29 Вчера Южно-Сахалинский симфонический оркестр представит концерт к 160-летию Василия Калинникова
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
