Центр народной культуры «Радуга» в Южно-Сахалинске готовится к техническому переоснащению. Учреждение получило грантовые средства в рамках национального проекта «Семья» и закупит современное оборудование для концертного зала и студии звукозаписи.

Как рассказали ТИА «Острова» городской администрации, директор Светлана Садовая отметила – государственная поддержка помогает не только модернизировать материально-техническую базу, но и повышать качество услуг для посетителей. В 2025 году центр уже побеждал в конкурсе «Лучшие практики» на обновление учреждений культуры, ремонт и закупку техники. Сейчас «Радуга» заключила контракты и ждёт поставку оборудования.

Для концертного зала закупят полный комплект современного светового и звукового оборудования – гибридные световые приборы, фермы, лебедку, кабели и преобразователи сигнала. Обновится и техническая база студии звукозаписи: там появятся цифровой микшерный пульт, беспроводная радиосистема, неттоп, персональный компьютер и монитор для работы с аудио-, фото- и видеоматериалами.

Заведующая детским садом «Матрешка» и жительница Ново-Александровска Ольга Лукьянова добавила – центр давно стал точкой притяжения для местных жителей. Здесь проходят праздники, творческие встречи, дети занимаются пением, танцами и рисованием. Новое оборудование сделает события более профессиональными и яркими. Завершить модернизацию планируют в июне 2026 года.