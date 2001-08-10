Гостей и жителей Сахалина приглашают на «Библионочь-2026»

На Сахалине пройдёт Всероссийская акция «Библионочь-2026». Ежегодное мероприятие состоится в России уже в 15-й раз, в этом году организаторы посвятят его единству культур и традиций многонациональной страны и проведут под девизом «Единство народов – сила России».

Как сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе Сахалинской областной универсальной научной библиотеки, 18 апреля главная библиотека Сахалина предложит гостям насыщенную программу из более чем 30 тематических площадок. Начало – в 18.00. Каждый желающий сможет сделать красочные фотографии в фотозонах «Маскот: бродячая нежность» и «У самовара», посетить ярмарку сахалинских ремесленников «Остров Дружбы», поучаствовать в благотворительной акции «Коробка добра» в помощь центру «Доброе сердце» и отдохнуть в «Библиокофейне».

Организаторы подготовили тематические встречи и лекции. Гостей ждут иммерсивное погружение в «Танцы народов России», интерактивные беседы о традиционных жилищах народов Сахалина и России, творческая встреча с художником Анастасией Уколовой, экспресс-консультация с практикующим психологом, выставка одной книги «Гэсэр: Бессмертное наследие бурятского народа», а также встреча клуба «Бумеранг» на тему «Мой след в океане».

Для любителей мастер-классов проведут занятия по созданию линогравюры и изготовлению нешитьевой куклы. Особый интерес вызовут интерактивная этноплощадка «Маршрут дружбы: от загадки до игры» и акция «Пришли цитату на открытке» от библиопочты. Гвоздём программы станет интеллект-игра по литературному краеведению «Ты остров или материк?», посвящённая истории литературного процесса Сахалинской области. Проект реализуют при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Ценителей интеллектуального досуга приглашают на игры «Свой среди своих», «Код единства: народы России», экспресс-викторину «Вместе – целая страна», а также на спокойную площадку «Уголок интроверта». Для любителей технологий и ретро-игр заработают VR-площадка «Грань миров», видеотурнир по тетрису, «Игровой ретросалон» и настольная ролевая игра «Подземелья и драконы». В 20.00 гостей ждёт концерт «Мелодия единства», а в 21.00 – камерное чтение вслух «Стихи в темноте». Также в программе – мини-лекции «Образ коня в русском народном искусстве» и «Образный русский язык».