Сахалинский зоопарк приглашает на экскурсии и показательные кормления

В предстоящие выходные, 30 и 31 мая, Сахалинский зооботанический парк подготовил для посетителей развлекательную и познавательную программу. Гостей ждут экскурсии, мастер-классы и традиционные показательные кормления животных.

Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе Сахалинского зооботанического парка, для участия во всех мероприятиях достаточно приобрести входной билет. В субботу, 30 мая, в 13:00 начнётся интерактивная экскурсия «Хищные птицы зооботанического парка». Участники узнают о пернатых хищниках, их повадках и роли в природе, после чего смогут проверить свои знания в игре: определить птиц по силуэту и голосу, сопоставить клюв и когти с типом добычи, а также ответить на вопросы о ночных и дневных хищниках. Место сбора — у главного входа, перед экспозицией «Приматы». В 14:00 там же начнётся мастер-класс «Весенние трели», где участники создадут объёмную картину с использованием природных материалов. Лучшие работы могут попасть на выставку «Весна — время пернатых».

В 15:00 30 мая на экспозиции «Скала» состоится показательное кормление филинов рыбных. Сотрудники парка подготовили для птиц живую рыбу, которую филины Филя и Моня поймают в своём водоёме на глазах у зрителей. У этих сов, в отличие от других видов, лапы не оперены — это приспособление для ловли рыбы в воде. В воскресенье, 31 мая, в 15:00 на экспозиции «Приматы» пройдёт показательное кормление карпов кои. Эти рыбы с необычной окраской были выведены из амурского подвида сазана и традиционно содержались в декоративных целях. Посетители смогут понаблюдать за обитателями пруда.