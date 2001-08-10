На Сахалине задержана заведующая поликлиникой, выдавшая фиктивный больничный лист

Сотрудники УФСБ России по Сахалинской области пресекли незаконную деятельность заведующей поликлиникой для взрослого населения. Врач-терапевт получила от гражданина взятку за фиктивный больничный лист.

Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-служба УФСБ России по Сахалинской области, должностное лицо оформило и выдало электронный листок временной нетрудоспособности. Медик сделала это без всяких медицинских показаний. Пациент вообще не обращался за помощью. Врач совершила незаконные действия за денежное вознаграждение.

На основании материалов УФСБ следователи возбудили уголовное дело против заведующей поликлиникой. Статья обвинения – часть 3 статьи 290 УК РФ, то есть получение взятки за незаконные действия. Правоохранители также завели уголовное дело на человека, который передал деньги врачу.