19 Мая 2026
Против жителя Тывы возбуждено уголовное дело за нападение на полицейских на Сахалине
14:12, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

41-летний житель Республики Тыва напал на сотрудников полиции в помещении для административно-задержанных лиц. Следователи возбудили против него уголовное дело по части 1 статьи 318 УК РФ – "применение насилия в отношении представителей власти". Как рассказали ТИА "Острова" в следственном управлении СК России по Сахалинской области, конфликт произошел 16 мая 2026 года.

Мужчина находился в помещении для административно-задержанных лиц и отказался выполнять законные требования полицейских поместить его в камеру. Мужчина проявил агрессию, оказал активное сопротивление и совершил нападение на правоохранителей. В ходе конфликта злоумышленник нанес одному из полицейских не менее двух ударов ногами в область живота, а второго схватил за руку, причинив физическую боль.

Корсаковский межрайонный следственный отдел следственного управления СК России по Сахалинской области возбудил уголовное дело. В настоящее время следователи проводят следственные действия – они собирают и закрепляют доказательства. Правоохранители задержали фигуранта, суд решает вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

