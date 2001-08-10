В Южно-Курильске специалисты установили новое оборудование на очистных сооружениях

В Южно-Курильске на Кунашире проект реконструкции очистных сооружений активного реализуют с конца 2024 года. Новый комплекс обеспечит жителям округа качественные услуги ЖКХ, а его проектная производительность составит 1500 кубометров в сутки. Как рассказали ТИА «Острова» в министерстве жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области, техническая готовность объекта уже превышает 83 процента.

Специалисты полностью разобрали старые очистные сооружения и смонтировали новое оборудование для очистки воды. Насосные станции подключили к сетям и оснастили резервными генераторами – они полностью готовы к работе. На территории объекта проложили все необходимые коммуникации: водопровод, канализацию и теплотрассу. Также строители завершили возведение административно-бытового корпуса. Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко поддержал реализацию этого проекта.

До конца 2026 года подрядчикам предстоит выполнить благоустройство и озеленение территории. Кроме того, они завершат прокладку морского глубоководного выпуска, монтаж рассеивателя и проведут пусконаладочные работы на чистой воде и стоках. Министр ЖКХ Сахалинской области Дмитрий Аристархов отметил: климатические условия Курильских островов осложняют монтаж глубоководного выпуска. Этот этап включает очистку дна морским плугом, разработку грунта водолазами с гидромолотом под водой, установку железобетонных утяжелителей и подъем валунов. Ввод объекта в эксплуатацию значительно повысит надежность и качество коммунальных услуг для всех жителей Южно-Курильского округа.