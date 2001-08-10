В Холмском районе в этом году появится современная аллея с зелёной зоной, скамейками и освещением
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Холмском районе с 2019 года благоустроено 10 общественных территорий, две из них – победители Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. В настоящее время подрядчики уже приступили к благоустройству общественных пространств, выбранных холмчанами в ходе Всероссийского голосования, проводимого ежегодно по федеральной программе «Формирование комфортной среды», включенной по решению президента России Владимира Путина в состав нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
Холмский район стал одним из тех, где жители приняли активное участие в голосовании, поэтому было принято решение благоустроить две территории. На улице Школьной, от дома №60 до дома №64, появится современная аллея – с зелёной зоной, скамейками и освещением. Она свяжет тротуаром административную часть города с жилыми районами на юго-востоке. По улице Советской появится небольшой уютный сквер с красивой световой инсталляцией, удобными парковыми диванами, благоустроенной пешеходной зоной. Территория разместится вблизи автовокзала.
- Национальный проект «Инфраструктура для жизни» уже показал себя как действенный инструмент благоустройства. За время его действия люди воочию убедились: в сёлах и городах становится комфортнее. Поэтому работа будет продолжена, - отметил министр ЖКХ Сахалинской области Дмитрий Аристархов.
Благоустроенные ранее территории пользуются популярностью у жителей и гостей города. В частности, на выходных и в теплые дни холмчане с удовольствием проводят время в экологическом парке «Зеленая гавань», который органично вписался в распадок у горы Татарки и быстро стал точкой притяжения. Для отдыхающих проложили туристические маршруты, оборудовали лыжную трассу, построили памп-трек. Всё сделано с уважением к природе – парк не вступает в конфликт с ландшафтом, а дополняет его. Для Холмска это новый, очень достойный стандарт общественного пространства.
- Парк получился прекрасным. Задумка отличная. Я приезжаю гулять в Зеленую гавань не первый раз, хотя живу в селе Правда. Хочется, чтобы его продолжили развивать. Например, обустроили велосипедные дорожки, - поделилась впечатлениями Любовь Пономарева.
- Я не была здесь 4 года. Преображение колоссальное. Теперь здесь можно гулять круглогодично. Здорово, что разбили на зоны: дети с удовольствием занимаются своими делами в зоне для активного отдыха, а мы, кто приехал просто погулять и пообщаться, наслаждаемся лесом, природой в зоне для пеших прогулок, - подчеркнула жительница Холмска Надежда Бурдуковская.
В прошлом году сахалинцы и курильчане выбрали 28 территорий, которые будут благоустроены в 2026 году. В южных районах Сахалина уже приступили к работам.
Все желающие могут принять участие в новом сезоне Всероссийского онлайн-голосования, которое проходит в настоящее время и продлится до 12 июня. Отдать свой голос за понравившийся сквер или набережную можно на платформе zagorodsreda.gosuslugi.ru или обратиться к волонтеру. Принять участие в голосовании может любой желающий старше 14 лет. Победителем в каждом районе будет признан объект, набравший наибольшее количество голосов.
За время действия нацпроектов «Жилье и городская среда» и «Инфраструктура для жизни» в Сахалинской области преобразили свыше 200 общественных территорий, из них 28 – в 2025 году
