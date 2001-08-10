За два дня автоинспекторы Сахалина задержали 15 нетрезвых водителей
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Южно-Сахалинске сотрудники Госавтоинспекции провели профилактические рейды 9 и 10 мая 2026 года. За два дня полицейские выявили и пресекли 111 нарушений Правил дорожного движения, отстранили от управления 15 нетрезвых водителей, а двух из них ждет уголовная ответственность за повторное управление авто в состоянии опьянения.
Как рассказали ТИА «Острова» в региональной автоинспекции, стражи порядка задержали 17 водителей за рулем без прав либо будучи лишенными такого права. Еще два нарушителя сели за руль автомобилей с тонировкой, не соответствующей техническому регламенту. Инспекторы привлекли к ответственности 19 водителей, которые эксплуатировали машины при наличии технических неисправностей. Полицейские выявили 10 автомобилей, не прошедших регистрацию в установленном порядке. Также 10 водителей нарушили требования закона об обязательной страховке гражданской ответственности (ОСАГО).
В ходе рейдов сотрудники ГИБДД составили восемь административных материалов на граждан, не уплативших ранее выписанные штрафы в срок. На специализированную стоянку полицейские поместили 16 транспортных средств. Для дальнейших разбирательств в УМВД России «Южно-Сахалинск» стражи порядка доставили семерых граждан. Кроме того, инспекторы пресекли пять случаев игнорирования требований дорожных знаков и разметки, три факта нарушения правил перевозки детей и четыре случая управления машиной без документов. Еще 18 участников дорожного движения понесли ответственность за иные нарушения ПДД. Госавтоинспекция Сахалинской области напоминает всем водителям и пешеходам: подобные профилактические мероприятия проводятся на регулярной основе для обеспечения безопасности граждан и поддержания правопорядка в регионе.
