Сахалинским многодетным семьям вернут единое пособие
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сахалинские многодетные семьи, которые в этом году лишились единого пособия из-за небольшого превышения дохода, получат его снова. Отделение Социального фонда России по Сахалинской области в конце мая автоматически оформит выплату всем родителям с тремя и более детьми. Раньше им пришел отказ, но ситуация меняется после вступления в силу нового федерального закона.
Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе отделения СФР по Сахалинской области, сейчас даже незначительный доход сверх лимита лишает семью права на пособие. Новые правила смягчат это требование. Если среднедушевой доход многодетной семьи превышает прожиточный минимум не больше чем на 10%, она сможет сохранить выплату еще на один год. Размер пособия составит 50% регионального прожиточного минимума на каждого ребенка.
Фонд сам пересмотрит все отказные решения, которые вынесли с января 2026 года и которые подпадают под новые нормы. Родителям не придется никуда обращаться повторно. Они получат уведомление о новом решении через портал госуслуг. Поправки подготовили по поручению президента России, которое он дал по итогам прямой линии в конце прошлого года.
